Αγροτικά μπλόκα: Ακόμη μια κρίση για το Μαξίμου-Ψάχνουν εκτόνωση χωρίς ένταση, οδηγίες σε Χρυσοχοϊδη

Αντιμέτωπο με ακόμη μία κρίση στο πολιτικό δίσεκτο, όπως αποδεικνύεται, 2025 βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους σε Θεσσαλία και Μακεδονία, παρά την εν εξελίξει διαδικασία της σταδιακής πληρωμής της βασικής ενίσχυσης και των λοιπών κοινοτικών επιδοτήσεων.

Άμα τη επιστροφή του από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου παρουσίασε ενώπιον διεθνών επενδυτών και σημαντικών funds τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώνεται απότομα στη σκληρή πολιτική πραγματικότητα της Αθήνας, αφού τα αγροτικά μπλόκα απειλούν να κόψουν την Ελλάδα στα δύo πριν από την εορταστική ανάπαυλα των Χριστουγέννων.

Και μπορεί στην κυβέρνηση να μην «έπεσαν από τα σύννεφα» από την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, ωστόσο, ο προβληματισμός είναι έντονος, καθώς για την ώρα τουλάχιστον, δεν διαφαίνεται κάποιος διαπραγματευτικός άσος, που να μπορεί να πείσει τους αγρότες να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από τις εθνικές οδούς.

Στόχος να μην ρίξει κανείς «λάδι στη φωτιά»

Υπ' αυτό το πρίσμα και με δεδομένο πως το τελευταίο, που θέλουν τώρα στην κυβέρνηση είναι να ρίξουν λάδι στη φωτιά της κοινωνικής έντασης από το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως υιοθετείται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον η προσέγγιση της ήπιας αντιμετώπισης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Ο Δεκέμβριος θα είναι ο μήνας των μεγάλων πληρωμών. Δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, οι φετινές πληρωμές θα είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις περσινές» διεμήνυσε χθες μέσω του ΣΚΑΙ ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος σε μία προφανή προσπάθεια να κατευνάσει τους οργισμένους αγρότες τόνισε ότι η κυβέρνηση κατανοεί την αγωνία των αγροτών διαβεβαιώνοντας πως έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Προς ώρας ο διάλογος κυβέρνησης αγροτών γίνεται στο επίπεδο του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, ωστόσο στην κυβέρνηση δεν αποκλείουν αυτός να αναβαθμιστεί στο επίπεδο του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη ή ακόμη και του πρωθυπουργού, εφ όσον κάτι τέτοιο κριθεί επιβεβλημένο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είπε χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ότι «αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων πραγμάτων», ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανταποκριθεί τα τελευταία χρόνια στα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών.

Ελπίζουν σε αποκλιμάκωση λόγω πληρωμών

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr στην κυβέρνηση ευελπιστούν ότι καθώς θα προχωρά η διαδικασία των πληρωμών και θα κατανοούν άπαντες ότι δεν θα χαθούν χρήματα οι αγροτικές κινητοποιήσεις θα βαίνουν προς αποκλιμάκωση, κάτι, πάντως, που δεν φαίνεται ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, όπως ομολογεί υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση, η ειλημμένη απόφαση των αγροτών να προχωρήσουν δυναμικότερα στο κλείσιμο των εθνικών οδικών αξόνων τα επόμενα 24ώρα περιορίζει αισθητά τους ελιγμούς της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις» προειδοποίησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτοντας κατ αυτόν τον τρόπο μία ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή ως προς το βαθμό ανοχής, που μπορεί να επιδείξει η κυβέρνηση έναντι των αγροτικών μπλόκων.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση αναζητά και στο επιχειρησιακό σκέλος τη χρυσή τομή, προκειμένου να περιορίσει όσο αυτό είναι δυνατόν το κλείσιμο των δρόμων, αλλά και να μην χρεωθεί την πυροδότηση αχρείαστης έντασης στα αγροτικά μπλόκα.

Λελογισμένη πίεση και οδηγίες προς τον Χρυσοχοϊδη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η άσκηση λελογισμένης πίεσης προς τους…εξεγερμένους αγρότες μέσω της υπενθύμισης πως το κλείσιμο των δρόμων δυσχεραίνει την καθημερινότητα των συμπολιτών τους πλήττοντας μεταξύ άλλων και την οικονομική δραστηριότητα σε μία κρίσιμη εμπορικά περίοδο, όπως είναι αυτή του Δεκεμβρίου, θα μετριάσει προοδευτικά την ορμή των μπλόκων ανά την επικράτεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείεται να υπάρξει συνεργασία εντός της ημέρας ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να ξεκαθαριστεί η αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο με στόχο τη σταδιακή εκτόνωση του φαινομένου.