Κλιμακώνουν οι αγρότες: Δεν το κουνάνε... ρούπι από τα μπλόκα - «Περιμένουμε τον πρωθυπουργό»

Ξεκάθαροι στο ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες την ώρα που συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις κινητοποιήσεις τους την Τρίτη (2/12).

Από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Καρδίτσα, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους «μέχρι να δοθεί λύση» για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις.

Απέραντο... πάρκινγκ τα τρακτέρ στη Λάρισα

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα, φαίνεται η μεγάλη συμμετοχών των αγροτών.

Όπως καταγράφουν πλάνα από drone, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο «πάρκινγκ» τρακτέρ, με τις ουρές των αγροτικών μηχανημάτων να εκτείνονται σε μήκος χιλιομέτρων.

Δεν ανοίγουν οι δρόμου εκτός «αν έρθει εδώ το Μαξίμου»

Από τη μεριά τους οι αγρότες κάνουν λόγο πως η Εθνική Οδός θα παραμείνει κλειστή και δεν ανοίγει για κανέναν λόγο, «εκτός αν έρθει εδώ το Μέγαρο Μαξίμου και μας δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις». Πλέον, ανέφερε, δεν πηγαίνουμε πλέον σε υπουργεία. «Ό,τι ήταν να κάνουμε στην Αθήνα το έχουμε κάνει. Τώρα περιμένουμε τον υπουργό εδώ να δώσει απαντήσεις και μετά θα ανοίξουμε τους δρόμους. Περιμένουμε τον πρωθυπουργό τον ίδιο», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας στον ΣΚΑΪ.

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Την ίδια ώρα, σε κατάσταση κυκλοφοριακού «εμφράγματος» βρίσκεται μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου. Πέρα από τη Νίκαια, ισχυρά μπλόκα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα, στα Μάλγαρα, στους Ευζώνες και την Ημαθία, με την Τροχαία να προχωρά συνεχώς σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να αποφευχθούν τα ατυχήματα.

Την ίδια στιγμή, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, Τρίτη αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας. Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.