Χρυσοχοϊδης για αγρότες:Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται τελωνεία και λιμάνια-1.700 διαδηλώσεις το 2025

«Το δικαίωμα κάθε κοινωνικής ομάδας να διαδηλώνει είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, φέτος έγιναν 1.700 διαδηλώσεις συνολικά στην Αθήνα, οι 450 αφορούσαν το παλαιστινιακό» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Η αστυνομία είναι στη λογική της καταλλαγής και της συνεννόησης» είπε ο κ. Χρυσοχοϊδης αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών αλλά ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιτραπεί στους αγρότες να προχωρήσουν σε κινήσεις για την κατάληψη λιμανιών ή τελωνείων που σχετίζονται με τη διακίνηση αγαθών ακόμα και με την ασφάλεια της χώρας.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας, οι υποδομές αυτές όμως δεν μπορεί να καταλαμβάνονται από κανέναν» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης στον ΣΚΑΪ συμπληρώνοντας πως υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες όταν παραβιάζονται ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές της χώρας.