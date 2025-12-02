Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Έκλεισαν τα σύνορα - Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλατα στη Λάρισα

Δεν σταματούν να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν έως ότου πάρουν απαντήσεις στα ζητήματα που έχουν θέσει.

Αγρότες - ΙΝΤΙΜΕ

Εκτός από τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στα μπλόκα και έχουν κόψει στα δυο την Ελλάδα, κτηνοτρόφοι βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και συγκεκριμένα έξω από το αστυνομικό μέγαρο όπου διαμαρτυρήθηκαν έντονα ενώ έχυσαν και γάλατα στα πεζοδρόμια.

«Τα προβλήματα του κτηνοτροφικού κόσμου είναι πολλά. Η κακή διαχείριση της ευλογιάς και έχει φέρει χιλιάδες θανατωμένα ζώα και έχει φέρει την ίδια μεταχείριση που θα φέρει και άλλα νεκρά ζώα γιατί δεν αλλάζει η πολιτική διαχείριση σε αυτό το κομμάτι» λέει σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, Δημήτρης Μπαλούκας και συνεχίζει αγανακτισμένος «το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η προκλητική εξεταστική που παρακολουθούμε να μας λένε ότι δεν ήξεραν και δεν γνώριζαν και εμείς με 2 και 3 χιλιάδες να μην πήραμε ούτε αυτά τα χρήματα. Απαιτούμε λύσεις. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα πρέπει να έρθει εδώ και να δώσει λύσεις», τονίζει.

Παράλληλα, στάθηκε στη στάση της αστυνομία, κατά την έναρξη των αγροτικών μπλόκων καταγγέλλοντας τη βία που επέδειξαν: «Απαιτούμε να ελευθερωθούν οι συνάδελφοί μας».

Κλειστός ο συνοριακός σταθμός Ευζώνων - Περιορισμένη η πρόσβαση

Την ίδια ώρα έκλεισε ο συνοριακός σταθμός Ευζώνων από αγρότες με περίπου 150 τρακτέρ απέκλεισαν τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων και όπως τονίζουν θα παραμείνουν στο σημείο τουλάχιστον μέχρι τις 5 το απόγευμα της Τρίτης (2/12).

Σύμφωνα με όσα έχουν πει, θα επιτρέπεται μόνο η έξοδος ελληνικών φορτηγών με εξαγώγιμα προϊόντα και δεν θα επιτρέπεται, αντίστοιχα, η είσοδος και η έξοδος στη χώρα σε ΙΧ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στις 18.00, αγρότες από την ευρύτερη περιοχή, απέκλεισαν αρχικά την είσοδο στην Ελλάδα μόνο για τα φορτηγά και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό, τον οποίο και ήραν τα μεσάνυχτα.

«Έχουμε δίκιο» - Οργή και στο μπλόκο του ύψους των Μαλγάρων

Επιπλέον συνεχίζεται και ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, όπου οι αγρότες του Δήμου Δέλτα κρατούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα από χθες το μεσημέρι.

Οι αγρότες εμφανίζονται οργισμένοι, ζητώντας άμεση δικαίωση και οικονομική στήριξη. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός αγρότη ο οποίος έθεσε το ζήτημα των προστίμων και των χρημάτων που, όπως υποστηρίζει, τους οφείλονται.

«Ο πιο μη νοήμων άνθρωπος έχει καταλάβει ότι έχουμε δίκιο. Μας έχουν φάει τα λεφτά. Να διευκρινίσουν πρώτα τα λεφτά από τα πρόστιμα που θα φάμε, που τα έχουν φάει, 650 εκατομμύρια περίπου» ανέφερε με ένταση.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν αν δεν λάβουν ξεκάθαρες απαντήσεις, τονίζοντας πως οι δικαστικές διαμάχες θα πάρουν χρόνια, κάτι που δεν αντέχουν οικονομικά.

Ο ίδιος αγρότης, κλείνοντας, αναρωτήθηκε ποιος θα κληθεί να πληρώσει αυτά τα ποσά: «Ποιος θα τα πληρώσει αυτά; Θα τα πληρώσουν πάλι οι αγρότες κρατώντας τις επιδοτήσεις ή θα τα πληρώσει η κυβέρνηση; Αυτά πρέπει να μας τα δώσει, τα δικά μας λεφτά, τα κλεμμένα τα λεφτά που μας δουλεύουν ότι θα γίνουν αγωγές. Για τις υποθέσεις αυτές, λόγω φόρτου εργασίας στα δικαστήρια θα περάσουν χρόνια».