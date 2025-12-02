Αγροτικές κινητοποιήσεις: «Κομμένη» η Ελλάδα στα δυο - Μπλόκα και στα τελωνεία

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε όλη την Ελλάδα, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να ενισχύουν διαρκώς τα μπλόκα τους σε βασικές οδικές αρτηρίες και τελωνεία. Ο αγροτικός κόσμος δηλώνει αμετακίνητος, ζητώντας άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του κλάδου, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής και η προστασία της κτηνοτροφίας.

Ηεικόνα των κινητοποιήσεων χαρακτηρίζεται από τον πλήρη αποκλεισμό κεντρικών οδικών αξόνων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Κεντρικά μπλόκα: Πλήρης αποκλεισμός Βορρά-Νότου

Στην Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) / Διόδια Μαλγάρων πάνω από 1.000 τρακτέρ έχουν παραταχθεί στη Λάρισα, με τον νευραλγικό οδικό άξονα να παραμένει κλειστός και στα δύο ρεύματα. Στα διόδια των Μαλγάρων, οι αγρότες προχώρησαν σε καθολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, κρατώντας κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες το απόγευμα της Τρίτης (2/12). Στο μπλόκο των Μαλγάρων βρίσκονται πάνω από 200 τρακτέρ.

Στη Θεσσαλία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 Καλαμπάκας-Αθηνών παραμένει κλειστός για τρίτη μέρα. Στο ύψος της Καρδίτσας, τα αγροτικά μηχανήματα ξεπερνούν τα 1.800, ενώ συνολικά στον Ε65 έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1.500 τρακτέρ. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Intime

Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας αναμένονται νέα τρακτέρ από διάφορα μέρη της περιοχής, ενισχύοντας τη συγκέντρωση των ήδη παραταγμένων 300 τρακτέρ και 150 μηχανημάτων κτηνοτρόφων, με τον συνολικό αριθμό τρακτέρ στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να φτάνει τα 1.500.

Intime

Αποκλεισμός τελωνείων και τοπικές κινητοποιήσεις

Σε αποκλεισμούς προχώρησαν οι αγρότες και σε συνοριακούς σταθμούς και τοπικές αρτηρίες. Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα με τα Σκόπια αγρότες και κτηνοτρόφοι της Παιονίας προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου και στα δύο ρεύματα, διακόπτοντας την κυκλοφορία από τις 12:00 έως τις 17:00. Το απόγευμα της Τρίτης, ο αποκλεισμός επαναλήφθηκε, με τους αγρότες να επιτρέπουν τη διέλευση μόνο φορτηγών με ελληνικά αγροτικά προϊόντα προς εξαγωγή.

Το τελωνείο των Κήπων επίσης έκλεισε νωρίτερα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στον κόμβο Καλπακίου, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Διευκολύνεται η διέλευση λεωφορείων και Ι.Χ. αυτοκινήτων που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς, ενώ οι οδηγοί από Γιάννενα προς Κακαβιά (και αντίστροφα) χρησιμοποιούν παραδρόμους.

Αγρότες της Χαλκηδόνας απέκλεισαν την παλαιά εθνική οδό από τη 13:00 έως τις 15:30, με το μπλόκο να ενισχύεται συνεχώς.

Intime

Συμβολικές ενέργειες και επόμενα βήματα

Οι κινητοποιήσεις περιλαμβάνουν και έντονες συμβολικές πράξεις, εκφράζοντας την αγανάκτηση του κλάδου. Κτηνοτρόφοι εισήλθαν στην Κεντρική Πλατεία με αγροτικά οχήματα και, φτάνοντας μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο, έχυσαν γάλα και έριξαν μπάλες με άχυρο και ζωοτροφές. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει τα οξυμένα προβλήματα της κτηνοτροφίας, η οποία πλήττεται, μεταξύ άλλων, σκληρά και από την ευλογιά.

Την Πέμπτη αναμένεται να δικαστούν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι δύο αγρότες που είχαν συλληφθεί. Αντιπροσωπεία του μπλόκου της Καρδίτσας θα μεταβεί στη Λάρισα για συμπαράσταση, ενώ συγκέντρωση αναμένεται και στα δικαστήρια της Καρδίτσας την Παρασκευή.

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε κλιμάκωση την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:30, με συγκέντρωση στο Παγκρήτιο Στάδιο, ώστε από εκεί να προχωρήσουν σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών.

Intime

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το Εργατικό Κέντρο Κιλκίς εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα των εργατών της υπαίθρου «δίκαιο υπαρξιακό αγώνα».