Αγροτικό: Σε τεντωμένο σχοινί η κυβέρνηση - Υπομονή αλλά και πίεση από το κόστος των μπλόκων

Τη χρυσή τομή ανάμεσα στο περιορισμό των αγροτικών μπλόκων κεντρικών οδικών αρτηριών ανά την επικράτεια και τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου, που βρίσκεται για πολλοστή φορά εντός του 2025 αντιμέτωπo με μία σοβαρή κρίση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται τη δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό οργή, που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο, εξ' ου και δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ρίξουν λάδι στη φωτιά επιλέγοντας χαμηλούς τόνους έναντι των εξεγερμένων αγροτών.

Σε αυτό το πλαίσιο από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν συνεχώς πως η πόρτα του διαλόγου με τους αγρότες είναι ανοιχτή, μολονότι η εκπροσώπηση των ευρισκόμενων στα μπλόκα αγροτών σε αυτή τη φάση είναι κάπως ασαφής. Πάντως και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr o Κωστής Χατζηδάκης αναμένεται να συναντηθεί αύριο με κτηνοτρόφους από την Κρήτη, καθώς η κυβέρνηση πασχίζει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον αγροτικό κόσμο.

Την ίδια ώρα, η Αντιπροεδρία και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζουν τον αγώνα δρόμου, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου όλες οι οφειλόμενες πληρωμές με το μήνυμα της κυβέρνησης προς τον αγροτικό κόσμο να είναι σαφές: δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ – οι εφετινές πληρωμές θα είναι υψηλότερες των αντίστοιχων περσινών.

Στο ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν αποκλείεται σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr να αναφερθεί ο πρωθυπουργός κατά την παρέμβαση του στη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει πως η κυβέρνηση ακούει τα αιτήματα των αγροτών και θα δεσμευθεί εκ νέου πως η διαδικασία των πληρωμών θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

«Υπομονή και προσεκτικοί χειρισμοί»

Πάντως, στο Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων. «Ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας» επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ανταποκριθεί σε βασικά αιτήματα των αγροτών, όπως η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, αλλά και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προειδοποίησε πως η κυβέρνηση θα είναι αμείλικτη και θα τηρήσει κατά γράμμα τη νομοθεσία, για όσους θέτουν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως λιμάνια, τελωνεία και αεροδρόμια.

Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν άλλωστε ότι «είναι καθήκον της αστυνομίας να ανοίξει την κυκλοφορία στον σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο, αλλά όχι με μεγάλη καθυστέρηση». Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος παραδέχεται πως στην κυβέρνηση δεν αναμένουν αποκλιμάκωση των κινητοποιήσεων τα επόμενα 24ώρα, και όπως λέει το ίδιο πρόσωπο, η περίσταση απαιτεί υπομονή και προσεκτικούς χειρισμούς.

Πάντως, από την κυβέρνηση εξακολουθούν να υπογραμμίζουν ότι το κλείσιμο των δρόμων πλήττει την οικονομική δραστηριότητα σε μία κρίσιμη εμπορικά περίοδο όπως η περίοδος των Χριστουγέννων ενώ δυσχεραίνει την καθημερινότητα της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση η επόμενη εβδομάδα αναμένεται καθοριστική καθώς τυχόν παράταση της παρακώλυσης των συγκοινωνιών θα διογκώσει την κοινωνική δυσαρέσκεια έναντι των αγροτών, ενώ θα φέρει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με το δίλημμα της επιστράτευσης δυναμικότερων μέτρων για την εκτόνωση της κρίσης.