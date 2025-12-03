Μητσοτάκης για το αγροτικό: Είμαστε ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο, δεν βοηθούν ακραίες ενέργειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είχε γράψει νωρίτερα το Flash.gr, παρενέβη στο αγροτικό στη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Πρωθυπουργός σε χαμηλούς τόνους ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, υπενθύμισε τις πληρωμές που θα λάβουν οι αγρότες που πραγματικά τις δικαιούνται, σημείωσε ωστόσο πως «ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν τις προσπάθειες των αγροτών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές – ωστόσο σε σχέση με το ’24 θα λάβουν μισό δις παραπάνω - από 3,1 δισ. το 2024 στα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές



Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση



Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο – ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους – κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως οι πληρωμές για τους αγρότες το 2024 θα αγγίξουν τα 3,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και άλλες αποζημιώσεις, και κατανέμεται σε διακριτές χρονικές περιόδους. Στις πληρωμές αγροτών αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.