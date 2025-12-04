Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: Κλειστοί δρόμοι και νέες κινητοποιήσεις - Εξαπλώνονται τα μπλόκα

Νέα μέτωπα κινητοποιήσεων ανοίγουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, καθώς τα μπλόκα επεκτείνονται καθημερινά με αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων, συνοριακών σταθμών, αλλά και σχεδιασμό δράσεων σε λιμάνια και αεροδρόμια. Πάνω από 4.000 τρακτέρ έχουν ήδη παραταχθεί στη Θεσσαλία –σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα– ενώ ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς.

Τα μπλόκα πλέον έχουν εξαπλωθεί και στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Κλειστοί δρόμοι και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα

Η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας, στη Λάρισα. Αντίστοιχα, στα Μάλγαρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης έκλεισε προσωρινά και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Στην Εγνατία Οδό, κλειστό είναι το ρεύμα προς Βέροια στον κόμβο Αλεξάνδρειας. Στην Καρδίτσα παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ στα Τρίκαλα στήθηκε νέο μπλόκο στα διόδια Λόγγου, με τη συμμετοχή άνω των 600 τρακτέρ. Νέα γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, στις 12:00.

Αποκλεισμοί σε σύνορα – Στον Προμαχώνα οι αγρότες

Το βράδυ της Τετάρτης, αγρότες της Παιονίας άνοιξαν το τελωνείο των Ευζώνων, ενισχύοντας το μπλόκο που είχε στηθεί από την 1η Δεκεμβρίου. Σήμερα αναμένονται ενισχύσεις από Γιαννιτσά.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι Σερρών έφτασαν στο τελωνείο αφού προηγουμένως πέρασαν τα μπλόκα της Αστυνομίας στη διασταύρωση Λευκώνα και στον κόμβο Πετριτσίου. Μάλιστα, προσανατολίζονται σήμερα Πέμπτη (4/12) να κλείσουν την είσοδο προς την Ελλάδα για τα οχήματα.

Ένταση με χρήση χημικών σημειώθηκε και στον κόμβο Κιάτου, στην εθνική οδό Πατρών–Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκαν αγρότες της Κορινθίας.

Την ίδια ώρα, στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο συνεχίζεται ο αποκλεισμός για τα διεθνή φορτηγά, με ουρές πολλών χιλιομέτρων.

Σχέδιο κατάληψης του λιμανιού Βόλου

Οι αγροτικοί σύλλογοι της Μαγνησίας προαναγγέλλουν κινητοποίηση-κλειδί: την κατάληψη του λιμανιού του Βόλου από ξηρά και θάλασσα, σε συνεργασία με αλιείς, με τη δράση να αναμένεται να ξεκινήσει τηνε ρχόμενη Δευτέρα.

Στις 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη με αντιπροσώπους από όλα τα μπλόκα για τη λήψη αποφάσεων κλιμάκωσης.

Σήμερα οι απολογίες των συλληφθέντων αγροτών

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής στον κόμβο Νίκαιας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση.

Αντιπροσωπείες αγροτών από Καρδίτσα και άλλες περιοχές αναμένεται να βρεθούν στα δικαστήρια Λάρισας για συμπαράσταση.