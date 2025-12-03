Στον Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες - Έσπασαν το μπλόκο της ΕΛΑΣ στον κόμβο Λευκώνα

Στο τελωνείο του Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες από τις Σέρρες που κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο στον κόμβο Λευκώνα που οδηγεί προς το Σιδηρόκαστρο.

Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί περισσότερα από 300 τρακτέρ, καθώς και πολλές κλούβες με διμοιρίες των ΜΑΤ. Ωστόσο, οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί κατάφεραν να σπάσουν το μπλόκο της Αστυνομίας, περνώντας μέσα από τα χωράφια και σπάζοντας κιγκλιδώματα στο πέρασμά τους πάνω στα τρακτέρ.



Δεν υπήρξε πάντως ένταση με την Αστυνομία, αφού όπως μετέδωσε το Action 24 οι αγρότες ξεκαθάρισαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν θέλουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.



«Δεν θέλουμε να έρθουμε στα χέρια, είστε δικοί μας άνθρωποι. Είμαστε συγγενείς. Πασχίζουμε γιατί καταστρεφόμαστε», λένε οι αγρότες, που πλέον έχουν στόχο να κατευθυνθούν προς το τελωνείο του Προμαχώνα.



Βέβαια, αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, καθώς στη διαδρομή υπάρχουν αρκετά μπλόκα της Αστυνομίας, τα οποία θα πρέπει να σπάσουν οι αγρότες για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων

Στο μεταξύ, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Παρά τον αποκλεισμό, επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στον κόμβο Τρίγλιας

Στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.



Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.



Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.