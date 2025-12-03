Πληρωμές αγροτών: Πάνω από 3,7 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους - Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι πληρωμές προς τους αγρότες για το έτος 2025 αναμένεται να αγγίξουν το συνολικό ποσό των 3,715 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά άμεσες ενισχύσεις, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και άλλες αποζημιώσεις, και κατανέμεται σε διακριτές χρονικές περιόδους. Στις πληρωμές αγροτών αναφέρθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Οι πληρωμές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί (Έως 26/11/2025)

Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2025, έχουν καταβληθεί συνολικά 1,977 δισ. ευρώ.



Οι κυριότερες κατηγορίες πληρωμών που έχουν γίνει είναι:

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις, ύψους 870 εκατ. €.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) – εκτός ΟΣΔΕ, με 706 εκατ. €.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, που έφτασαν τα 144 εκατ. €.

Ευλογία Πανωλή, με 93 εκατ. €.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, με 56 εκατ. €.

Επενδυτικά Πυλώνα Ι, ύψους 48 εκατ. €.

Λοιπές πληρωμές, που ανήλθαν σε 60 εκατ. €.

Πληρωμές σε εξέλιξη (Τις αμέσως επόμενες ημέρες και έως 10 Δεκεμβρίου)



Στις αμέσως επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταβληθεί επιπλέον ποσό 538 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά στις Προκαταβολές 2025 Βασική, με 363 εκατ. €. Ακολουθεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με 119 εκατ. €. και η πληρωμή Ευλογία – Πανωλή, με 56 εκατ. €. Επιπλέον, έως τις 10 Δεκεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η πληρωμή του Μέτρου 23, ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Οι τελευταίες πληρωμές (Έως το τέλος του Έτους)

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καταβληθούν ακόμα 1,022 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το σύνολο των πληρωμών για το 2025.

Οι σημαντικότερες πληρωμές αυτής της περιόδου είναι:

Αγροτική ανάπτυξη - Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ, με 390 εκατ. €.

Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις, με 377 εκατ. €.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), με 215 εκατ. €.

Ευλογία Πανωλή, με 30 εκατ. €.

Επενδυτικά Πυλώνα Ι, με 10 εκατ. €.

Το Συνολικό Ποσό των Πληρωμών για το 2025 αγγίζει τα 3,715 δισεκατομμύρια ευρώ.

