Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες με νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα - Τα επόμενα βήματά τους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα την Τετάρτη (3/12), καθώς τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα να καταφθάνουν στα ήδη υπάρχοντα ή να στήνουν νέα, την ώρα που η Ελλάδα είναι κομμένη στα... δύο.

Ο παλμός των κινητοποιήσεων «χτυπά» σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, όπου οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων δημιουργούν σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές την ώρα που ο αγροτικός κόσμος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στα σημεία συγκέντρωσης, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω μέχρι να υπάρξουν σαφείς και ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά του.

Πάνω από 4.000 τρακτέρ στους δρόμους της Θεσσαλίας - Νέο μπλόκο στα Τρίκαλα

Η εικόνα στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο δυναμική, καθώς η συμμετοχή των αγροτών αυξάνεται καθημερινά:

Μπλόκο Νίκαιας: Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο και στα δύο ρεύματα.

Μπλόκο Ε65 – Καρδίτσα: Πάνω από 2.000 τρακτέρ σχηματίζουν ουρά που ξεπερνά τα δύο χιλιόμετρα.

Τρίκαλα: Νέο μπλόκο στήνεται σήμερα στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Eurokinissi

Συνολικά στη Θεσσαλία υπολογίζονται πάνω από 4.000 τρακτέρ, με τον αριθμό να αυξάνεται καθώς συρρέουν κι άλλοι αγρότες από την ευρύτερη περιοχή.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα Μάλγαρα

Παράλληλα, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες στα Μάλγαρα, όπου από το πρωί της Δευτέρας (1/12) το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό. Χθες, Τρίτη (2/12) αποκλείστηκε για περίπου μία ώρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα, Τετάρτη (3/12) αναμένεται νέα γενική συνέλευση, από την οποία θα κριθεί αν θα υπάρξει νέο κλείσιμο του δρόμου.

Intime

Περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών, με τους αγρότες να περνούν τη νύχτα στο σημείο ανάβοντας φωτιές για να αντιμετωπίσουν το έντονο κρύο. Το βράδυ της Δευτέρας (1/12) οδηγοί φορτηγών έφτασαν στα διόδια για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν οι ίδιοι τα προϊόντα των παραγωγών.

Κλειστό το τελωνείο των Ευζώνων – Σε επιφυλακή κι άλλες περιοχές

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στη Βόρεια Ελλάδα. Χθες, Τρίτη (2/12) σημειώθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου στους Ευζώνους, όπου αποκλείστηκαν και τα δύο ρεύματα προς και από τη Βόρεια Μακεδονία. Η διέλευση επιτράπηκε μόνο σε φορτηγά με ευπαθή προϊόντα, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας έχουν προγραμματίσει κομβόι από την Παραλίμνη προς το τελωνείο Ευζώνων, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και στη Χαλκηδόνα, όπου διεκόπη η κυκλοφορία στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο, Πέμπτη (4/12) αποκλεισμό στο τελωνείο Νίκης, ενώ το Σάββατο αναμένεται παρουσία αγροτών και στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Έριξαν γάλατα στη Λάρισα οι κτηνοτρόφοι - «Ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του»

Έντονη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (3/12) κτηνοτρόφοι στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, όπου προχώρησαν σε μια συμβολική αλλά ηχηρή κίνηση: άδειασαν γάλα, άχυρα και καλαμπόκι στο πλακόστρωτο, θέλοντας να καταδείξουν την απόγνωση και τα αδιέξοδά τους.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν πως ο κλάδος τους βρίσκεται «ένα βήμα πριν την κατάρρευση» μετά τις μεγάλες απώλειες ζώων λόγω ευλογιάς, την καθυστέρηση ή ακόμη και μη καταβολή αποζημιώσεων, αλλά και την ασφυκτική οικονομική πίεση που όπως τονίζουν «κάνει την επιβίωση καθημερινά δυσκολότερη».

Στον πυρήνα των αιτημάτων τους βρίσκεται η άμεση και δίκαιη αποζημίωση για τα θανατωμένα κοπάδια, η διαφάνεια και επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο, όπως λένε, έχει εκτοξευθεί.