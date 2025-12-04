Στο πλευρό των αγροτών τα γραφεία τελετών - Πήγαν στα μπλόκα με νεκροφόρες

Στο πλευρό των αγροτών, που έχουν βγει με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο μπλόκο των Μαλγάρων από την 1η Δεκεμβρίου, έσπευσαν σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα Γραφεία Τελετών της Θεσσαλονίκης. Νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από τα νεκροταφεία Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη και με πομπή με νεκροφόρες μέσα από το κέντρο της πόλης μετέβησαν στο σημείο συγκέντρωση των αγροτών.

Οι εργαζόμενοι στους Οίκους Τελετών εκφράζουν με τον τρόπο αυτό τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους με μπλόκα σε όλη τη χώρα ζητώντας την άμεση καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και μέτρα για μείωση του κόστους παραγωγής, παράλληλα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ο Νέστορας Νικολόπουλος, προέδρος του Σωματείου Λειτουργών Κηδειών Μακεδονίας, δήλωσε πως «θέλουμε με την ευκαιρία να προωθήσουμε κι εμείς τα δικά μας αιτήματα, καθώς ουδέποτε η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για τον κλάδο λειτουργών κηδειών».

Οι ιδιοκτήτες Γραφείων Τελετών έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους αγρότες και εκείνοι έδειξαν τη συμπαράστασή τους κορνάροντας για ώρα, αναφέρει το Voria.gr.

Ο Χρήστος Γκατζάρας, ρυζοπαραγωγός από τη Χαλάστρα, ανέφερε πως τις επόμενες μέρες θα βρεθούν στο πλευρό των αγροτών, φορτηγατζήδες, ψαράες, ντελιβεράδες και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων.

