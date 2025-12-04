Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Σε ποιες περιοχές υπάρχουν μπλόκα - Σήμα κλιμάκωσης σε όλη την Ελλάδα

Στα μπλόκα είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν οι αγρότες, μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν διεκδικούν από την κυβέρνηση.

Κλειστή παραμένει από το απόγευμα της Πέμπτης (4/12) η Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου από τους αγρότες που αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Φωτό: APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες επιχείρησαν να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο αλλά τους εμπόδισε η αστυνομία. Στη συνέχεια πέρασαν πεζοί τον κόμβο του δρόμου και έκοψαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, πραγματοποιείται «εκτροπή και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας μεταξύ Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. και Βάρδας».

Φωτό: APOHXOS.GR / EUROKINISSI

Πού συνεχίζονται τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα μπλόκα σε κεντρικές αρτηρίες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Στην Καρδίτσα στον Ε-65, οι αγρότες δηλώνουν ότι ο αγώνας τους έχει να κάνει με την επιβίωσή τους, ενώ τη στήριξή του εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας τονίζοντας ότι «είμαστε ένα μέτωπο».

Το απόγευμα της Πέμπτης, άνοιξε το τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι δε θα προχωρήσουν σε άλλο αποκλεισμό σήμερα. Σε γενική συνέλευση που θα κάνουν το πρωί της Παρασκευής θα συζητήσουν την περαιτέρω στάση τους.

Φωτό: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Στο τελωνείο των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση για λίγη ώρα για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στη συνέχεια προχώρησαν και πάλι σε αποκλεισμό.

300 τρακτέρ στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, κλειστό επ’ αόριστον παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα κλείνει περιοδικά.

Μάλιστα στο πλευρό του αγροτικού κόσμου, βρίσκονται και άλλοι κλάδοι, οδηγοί ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ σήμερα βρέθηκαν εκεί μέχρι και ιδιοκτήτες γραφείων τελετών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί περίπου 20 νεκροφόρες έφτασαν στα Μάλγαρα στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης.

Το μπλόκο εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη παραγωγή ρυζιού της χώρας.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εξετάζουν για αύριο Παρασκευή (5/12) το κλείσιμο σε τρία νευραλγικά σημεία της περιοχής και, συγκεκριμένα στα Πράσινα Φανάρια, ή πιο πάνω προς τον κόμβο του αεροδρομίου Μακεδονία ή στο Δερβένι.

Μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης στη Φλώρινα

Στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, έστησαν σήμερα μπλόκο αγρότες από τη Φλώρινα και την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας από τη 1 το μεσημέρι.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών στο κέντρο της Φλώρινας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα. Το μπλόκο στο τελωνείο της Νίκης θα ενισχυθεί τις επόμενες ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους που από τις 2/12 έχουν στήσει μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στη διασταύρωση του κάθετου άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα έχουν αποκλείσει τον δρόμο από τη μία το μεσημέρι και είναι «άγνωστο το πότε θα ανοίξουμε», όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα.

Ουρά 11 χιλιομέτρων τα φορτηγά στους Κήπους

Με τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών να συνεχίζεται στο τελωνείο των Κήπων, τα σταθμευμένα πριν από το τελωνείο οχήματα έχουν σχηματίσει ουρά 11 χιλιομέτρων κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φερών μέχρι και τον κόμβο του Αρδανίου.

«Ο αριθμός των φορτηγών είναι πολύ μεγάλος και η ουρά φτάνει από το Τελωνείο μέχρι τον κόμβο της Εγνατίας. Για να αποσυμφορηθεί κάπως η κατάσταση, χθες το βράδυ πέρασαν 50 οχήματα στην Τουρκία και το ίδιο θα γίνει απόψε και τις επόμενες ημέρες.

Από τα φορτηγά που περιμένουν να μπουν στη χώρα μας, σε συνεργασία των τελωνειακών Αρχών Ελλάδας-Τουρκίας έρχονται μόνον αυτά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως θαλασσινά», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστας Αλεξανδρής.

Λάρισα: Αναβλήθηκε για 15/12 η δίκη των δύο αγροτών

Για τις 15 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη των δύο αγροτών που συνελήφθησαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έξοδο των τρακτέρ την περασμένη Κυριακή.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο αγρότες είναι σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων ο πρώτος και βία κατά υπαλλήλων ο δεύτερος.

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας πραγματοποίησαν σήμερα συλλαλητήριο με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στην κεντρική πλατεία, ζητώντας να αθωωθούν οι δύο αγρότες.

Νέο μπλόκο στον Λαγκαδά το Σάββατο

Μπλόκο αναμένεται να στήσουν το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και οι παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, στη διασταύρωση της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Η απόφαση ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, όπου συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την 'Ασσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, στόχος είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου και δυναμικού μπλόκου που θα σηματοδοτεί την παρουσία και τη συμμετοχή του Δήμου Λαγκαδά στις ευρύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι παραγωγοί δεν αποκλείεται να συντονίσουν τις δράσεις τους με τις υπόλοιπες αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενιαίας φωνής και της αποτελεσματικότητας των διεκδικήσεών τους.