Επεισόδια με αγρότες και ΜΑΤ στη Θεσσαλονίκη: Δεν τους άφησαν να στήσουν μπλόκο στο αεροδρόμιο

Ένταση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς αγρότες συγκρούστηκαν με δυνάμεις των ΜΑΤ επειδή δεν τους επιτράπηκε να στήσουν μπλόκο προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το thesspost.gr, αγρότες κατευθύνονταν προς τον κόμβο «Πράσινα Φανάρια» προκειμένου να στήσουν μπλόκο, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί είχαν στήσει φραγμό με κλούβες για να εμποδίσουν τη διέλευσή τους. Σύμφωνα με το ThessPost, οι αγρότες ζητούν από την ΕΛΑΣ να απομακρύνει τις κλούβες για να καταφέρουν να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.

Στόχος των αγροτών είναι να προχωρήσουν προς το αεροδρόμιο με ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, όμως, να τους εμποδίζουν με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν επεισόδια. Σημειώθηκαν ολιγόλεπτες μάχες σώμα με σώμα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών.

Σημειώνεται πως η απόφαση για το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» πάρθηκε χθες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης και όπως αναφέρουν αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο να αποκλείσουν επ’ αόριστον την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε, μιλώντας στο Status FM 107.7, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, ανέφερε ότι πρόθεσή τους είναι να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο.

Οκτάωρος αποκλεισμός στο τελωνείο Ευζώνων

Σε οκτάωρο αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και τις δέκα το βράδυ, αποφάσισαν να προχωρήσουν τελικά οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο, το οποίο ενισχύθηκε σήμερα με συναδέλφους τους από τον νομό Κιλκίς. Η προαναφερόμενη κινητοποίηση αποφασίστηκε σε νέα γενική τους συνέλευση νωρίτερα το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι το αγροτικό μπλόκο στους Ευζώνους στήθηκε την 1/12 από αγρότες και κτηνοτρόφους του δήμου Παιονίας, ενώ τις προηγούμενες ημέρες στο σημείο έφτασαν και αγρότες από τα Γιαννιτσά Πέλλας.