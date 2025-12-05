Χριστούγεννα με πολύχρωμες εκδηλώσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη – Όλο το πρόγραμμα
Aνοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου
Με τη φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερίου - Κορδελιού και Ευόσμου, ανοίγει η αυλαία των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, δια της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου.
