Η κακοκαιρία Byron έριξε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε σε όλη τη χώρα η σφοδρή κακοκαιρία Byron που έπληξε σχεδόν όλες τις περιοχές με καταιγίδες και δυνατούς ανέμους.

Από τη μανία της κακοκαιρίας όμως δεν γλίτωσε ούτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, οι κάτοικοι αλλά και εργαζόμενοι αντίκρισαν το έλατο πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο thestival.gr, ευτυχώς, δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο αναμένεται να επέμβει άμεσα συνεργείο του Δήμου, το οποίο θα επιμεληθεί την επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου.