Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση «Red Code» 9 Περιφέρειες - Τι αποφάσισε η Επιτροπή Κινδύνου

Συνεδρίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξακολουθούν να είναι σοβαρά, σε πολλά σημεία, ειδικά στην Αττική.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων, καθώς και άλλοι δρόμοι στην περιοχή και τη Νέα Πέραμο.

Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων, από τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην Ανατολική Αττική γι' αυτό έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας οι ιρλανδικές διαβάσεις στο Κορωπί, στη Βραυρώνα και τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τη συνεδρίαση της οποίας συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα. Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για εννέα περιφέρειες, που εκδόθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας

Σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «BYRON».

Από χθες τις μεσημεριανές ώρες έως και σήμερα το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα καθώς και άλλοι δρόμοι στη Νέα Πέραμο αλλά και διαβάσεις στο Κορωπί και τη Βραυρώνα.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, με οχήματα να ακινητοποιούνται λόγω της συσσώρευσης υδάτων. Ακόμη δύο μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν τα ξημερώματα για περιοχές της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα για τη Μάνδρα και τους οικισμούς Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, καλώντας όσους βρίσκονται σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων να μετακινηθούν σε υψηλότερο όροφο.

Επιπλέον, λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του οικισμού Ελληνορώσων-Ποντιακά Ελευσίνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Στη Βλυχάδα Αττικής τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 10:40 καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.

Σημειώνεται ότι από χθες το απόγευμα έως σήμερα στις 07:00, στην Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν συνολικά 245 mm βροχής.

Επιπλέον, όπως τονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς, σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως σήμερα στις 10:40 καταγράφηκαν 6.221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65.112 πάνω από τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από χθες τις πρωινές ώρες έως σήμερα, στις 13:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί για την Περιφέρεια Αττικής 584 κλήσεις.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 270 αντλήσεις υδάτων, 69 κοπές δέντρων και 20 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, συστάσεις εκ νέου απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΠΠ) καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μίας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μη στέκεστε δίπλα σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.