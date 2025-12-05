Δήμος Καλλιθέας για το «συντριβάνι» στον δρόμο: «Τυφλός αγωγός από το 1980» - Το μήνυμα σε Χαρδαλιά

Δελτίο Τύπου για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το «συντριβάνι» στη μέση της οδού Σκρά στην Καλλιθέα, εξέδωσε ο δήμος. Σε αυτό επισημαίνει τα εξής:

«Κάτω από την οδό Σκρά έχει κατασκευαστεί, από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ περί το 1980, μεγάλος αγωγός ομβρίων υδάτων ο οποίος ξεκινά από την Νέα Σμύρνη, διασχίζει τη Λ.Συγγρού και εν συνεχεία την Καλλιθέα από την οδό Σκρά, διέρχεται κάτω από τον Ιλισσό ποταμό και διακόπτεται 800μ. πριν την εκβολή του στον Κηφισό στον οποίο θα κατέληγε σύμφωνα με τη μελέτη.



Συνεπώς, πρόκειται για έναν τυφλό αγωγό που δεν παροχετεύεται πουθενά με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται στα συγκεκριμένα σημεία (Σκρά & Δημοσθένους, Σκρά & Ανδρομάχης)



Η Περιφέρεια Αττικής το έτος 2010, δημοπράτησε το έργο του τελευταίου αυτού τμήματος μέχρι τον αποδέκτη μαζί με τα υπόλοιπα συνοδά έργα, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το σύνολο του ήδη κατασκευασμένου αγωγού.



Ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου.



Επειδή όμως όπως και χθες, θα επαναληφθούν και στο μέλλον ακραία φαινόμενα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβάν θα επαναληφθεί.



Η Διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του Δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος».

Ο δήμος Καλλιθέας καταλήγει με μία έκκληση - πρόσκληση στον περιφερειάρχη Αττικής, να εντείνει την προσπάθεια για την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα επισημαίνει:

«Τέλος, καλώ τον Περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου η ευαισθησία στα ζητήματα αυτά είναι αποδεδειγμένη να εντείνει την προσπάθεια του για την οριστική επίλυση του προβλήματος που προκαλεί προφανή κίνδυνο για τους πολίτες και τις περιουσίες τους».