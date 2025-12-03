Κωνσταντοπούλου: Διαβάζω την «Ιθάκη» του Τσίπρα, εξοργιστικό το απόσπασμα για το Μάτι

«Πολιτικό απατεώνα» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορώντας τον πως κυκλοφόρησε την «Ιθάκη» σε μια προσπάθεια «να μαζέψει χρήματα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε πως έχει αγοράσει το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού προκειμένου να διαβάσει τα όσα έχει γράψει για την τραγωδία στο Μάτι.

«Ήμουν η πρώτη μαζί με τον Διαμαντή Καραναστάση που στις 6 Αυγούστου του 2018 καταθέσαμε μήνυση για κακούργημα. Είναι ένα φοβερό έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο, πήγαν 4 άτομα στη φυλακή αυτοί που κάθονταν δίπλα τον Τσίπρα σε εκείνη τη φοβερή σύσκεψη και παρίσταναν ότι δεν ήξεραν τίποτα. Το διάβασα αυτό το κομμάτι και είναι εξοργιστικό. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να ζητάει γονυπετής συγγνώμη όχι μόνο γιατί άφησε τον κόσμο απροστάτευτο αλλά και γιατί έστησε την κακοπαιγμένη παράσταση ενώ γνώριζαν ότι είχαν καεί 50 με 60 άνθρωποι τελικά είχαμε 104 νεκρούς» είπε χαρακτηριστικά.



«Δική μου δέσμευση είναι μην εξαπατηθεί ξανά ο κόσμος, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο στα νύχια απατεώνων, ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός απατεώνας που κάνει προσπάθεια να μαζέψει χρήματα» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε πως το κόμμα της στηρίζει τα μπλόκα γιατί, όπως είπε, δεν έχουν άλλη επιλογή για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους.

«Χωρίς αυτούς θα πεινάσουμε, όλη η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με τη γη και τον πρωτογενή τομέα» προσέθεσε ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι μαζί με τους αγρότες στον δρόμο.

Ερωτηθείσα για τους αγρότες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «τα μπλόκα και τα τρακτέρ είναι το μέσο του βιοπορισμού και του αγώνα τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή οι άνθρωποι αυτοί τη στιγμή που τους περιφρονεί η κυβέρνηση και τους αφήνει σε αναμονή για να εισπράξουν τα προς το ζην».