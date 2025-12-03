Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Έφυγε πρώτος από το πλοίο μαζί με τα σωσίβια, έριξε την ευθύνη στο πλήρωμα

Απάντηση στα όσα εξήγγειλε από το Παλλάς ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργάνωσε το Επιμελητήριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα καυστικός και όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα ο πρωθυπουργός διερωτήθηκε «εσείς θα μπαίνατε σε καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια;»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως δεν έμεινε εκεί αλλά κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν αυτός που διέφυγε από το «καράβι», εννοώντας τον ΣΥΡΙΖΑ όταν τα πραγματα δυσκόλεψαν. Είπε χαρακτηριστικά ότι «διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Η συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου συγκέντρωσε εκπροσώπους από την πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi

Ελληνοτουρκικά και γεωπολιτική σχέση με τις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η σχέση με τις ΗΠΑ είναι στρατηγική με γεωπολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό αποτύπωμα, την οποία η κυβέρνησή μας και η κυβέρνηση Τραμπ έχει διάθεση να καλλιεργήσει και να ενισχύσει περισσότερο. Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως οι σχέσεις είναι αυτοτελείς και η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο με την Τουρκία χωρίς να υποχωρεί από τις θέσεις μας, ενώ η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας είναι συζήτηση που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία. Τέλος, αναφέρθηκε και στο θέμα των ερευνών υδρογονανθράκων, τονίζοντας πως το γεγονός ότι ενδιαφέρονται αμερικανικοί κολοσσοί «επιβεβαιώνουν έμπρακτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και αυτό έχει τη δική του σημασία».

Οικονομία, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει σήμερα από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα πρωτογενή πλεονάσματα. Υπογράμμισε δε πως «όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο κεντρικός στόχος από το 2023 είναι η αύξηση των μισθών, ενώ η αύξηση των επενδύσεων πρέπει να συνεχιστεί. Τόνισε ότι «το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έχει αλλάξει» και στόχος είναι η παραγωγικότητα, η εξωστρέφεια και η επένδυση στην ποιότητα. Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις, είπε πως η μάχη κατά του «βαθύ» κράτους είναι συνεχής και ανακοίνωσε ότι αύριο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης θα παρουσιάσει αλλαγές που οδηγούν σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi

Η «πιο δύσκολη» μεταρρύθμιση και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντάς την ως μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ίσως η πιο σύνθετη και δύσκολη μεταρρύθμιση. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι». Ζήτησε κατανόηση από τους αγρότες και κτηνοτρόφους, τονίζοντας πως «αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος», αλλά «τελικά τα χρήματα που θα πάρουν θα είναι περισσότερα». Συμπλήρωσε δε ότι «κάθε μεταρρύθμιση έχει βραχυπρόθεσμο κόστος και μακροχρόνιο όφελος».

Ενέργεια, τουρισμός και πολιτική σταθερότητα

Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τους στόχους για την Ελλάδα του 2030 και υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας. Στον τομέα της ενέργειας, η Ελλάδα μετατρέπεται «από έναν περιφερειακό παίκτη σε πρωταγωνιστή», ιδιαίτερα στις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τις γεωτρήσεις φυσικού αερίου, κάτι που μπορεί να αλλάξει την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στον τουρισμό, στόχος είναι η χώρα να γίνει «ο πιο ελκυστικός προορισμός στον κόσμο». Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική σταθερότητα είναι βασικός λόγος που η Ελλάδα είναι ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και πως θα επιδιώξει αυτοδυναμία, καθώς θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις πιο αποτελεσματικές και γρήγορες.