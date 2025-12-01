Σε Λονδίνο και Οξφόρδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η ελληνική οικονομία και οι επενδύσεις

Επίδειξη των θετικών προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε μία περίοδο γενικευμένης αβεβαιότητας, όπου πολλές και ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες φλερτάρουν με το φάσμα της ύφεσης αναμένεται να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο 4ο Morgan Stanley and Athens Stock Exchange Greek Investment Conference.

Κατά την ανοικτή συζήτηση, που αναμένεται να έχει με τη Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley International, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Στο επίκεντρο η συνεχιζόμενη πρόοδος της ελληνικής οικονομίας

Εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να μιλήσει για τη μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, τη διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις (UniCredit και Euronext), το ανερχόμενο οικοσύστημα των start ups, καθώς και την πρόοδο της Ελλάδας στην ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση του AI στην οικονομική δραστηριότητα, την παιδεία και τη δημόσια διοίκηση.

Είναι σαφές, εξάλλου, ότι στη φαρέτρα του πρωθυπουργού θα είναι και οι πρόσφατες, σημαντικές συμφωνίες, που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων funds

Πάντως, πριν από το one to one με τη CEO της Μorgan Stanley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει και μία κλειστή συνάντηση με επιφανείς διεθνείς επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων funds.

Εξάλλου, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση, που θα έχει ο κ. Μητσοτάκης αργότερα το απόγευμα στην Οξφόρδη με την Κοσμήτορα της Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods. Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναμένεται να τοποθετηθεί για τις καταιγιστικές διεθνείς εξελίξεις με πρώτη τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, αλλά και για τα εθνικά μας θέματα.