Δημοσκόπηση Marc:Στο 31% η ΝΔ και χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης-Συνθήκη πίεσης για το ΠΑΣΟΚ από Τσίπρα

Υπερδιπλάσιο ποσοστό την εκτίμηση ψήφου έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει την ούτως ή άλλως τεράστια διαφορά που έχει υπέρ του στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό από τον δεύτερο, Νίκο Ανδρουλάκη, στοιχεία που αποτυπώνονται στη δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται με ποσοστό 31% έναντι 14% του δεύτερου ΠΑΣΟΚ. Και ακολουθούν, Πλεύση Ελευθερίας 10%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 9%, ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, Φωνή Λογικής 3,6%, ΜέΡΑ25 3%, Νίκη 2,7%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Σπαρτιάτες 1,6%, Νέα Αριστερά 1,2%, Άλλο κόμμα 4,8%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27% και το ΠΑΣΟΚ 11,7%. Η «γκρίζα ζώνη» της αδιευκρίνιστης ψήφου καταγράφεται στο 12,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να μην έχει αντίπαλο στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 31,2% έναντι 7,8% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο «κανένας» εμφανίζεται με ποσοστό 28,4%.

Θετικό αποτύπωμα από τις ενεργειακές συμφωνίες

Θετικά αντιμετωπίζονται από την πλειονότητα των πολιτών οι πρόσφατες συμφωνίες που έκανε η κυβέρνηση στο ενεργειακό πεδίο.

Συγκεκριμένα για τα τις γεωτρήσεις το 62% θεωρεί ότι πρόκειται για πολύ και αρκετά σημαντική εξέλιξη έναντι 27,9% που απαντά λίγο και καθόλου. Αντίστοιχα, στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, τα ποσοστά είναι 58,6% και 29,4% ενώ το ότι η Ελλάδα γίνεται η ευρωπαϊκή πύλη για το αμερικανικό LNG κρίνεται ως θετική εξέλιξη από το 54,9% των ερωτηθέντων.

Πολιτική αλλαγή αλλά καμία εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 50,8% απαντούν πως πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και μάλιστα γρήγορα ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 44,5% προκρίνοντας την πολιτική σταθερότητα και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Και παρά το γεγονός ότι το 64,4% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση, περισσότεροι από οκτώ στους 10 ερωτηθέντες λένε πως έχουν λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση.

Συνθήκη πίεσης στο ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα

Το 26% θεωρεί πως ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα είναι μια ευκαιρία για το χώρο της κεντροαριστεράς, ενώ περισσότεροι από έξι στους δέκα μιλούν για μια ακόμη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του κεντροαριστερού χώρου.

Έχει ενδιαφέρον πάντως πως ανάμεσα στους ψηφοφόρους που θεωρούν πως θα πρόκειται για μια ευκαιρία για την κεντροαριστερά, το 22,5% ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον ΣΥΡΙΖΑ φθάνει στο 62,6%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Marc, έξι στους 10 ερωτηθέντες πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να μείνει εκτός πολιτικής, το 19,6% απαντά πως θα πρέπει να προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος ενώ το 13,6% κρίνει πως θα πρέπει να επιστρέψει στη ΝΔ.