Pulse: Με 24,5% η ΝΔ σε Βουλή οκτώ κομμάτων-Στην αντίφαση μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ενεργειακών η κυβέρνηση

Οκτακομματική βουλή με σαφές προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ και ποσοστό αναποφάσισων στο 14,5% καταγράφει η δημοσκόπηση της PULSE που παρουσίασε ο ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ με 7%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Φωνή Λογικής 3% και ΜέΡΑ25 3%.

Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων η ΝΔ φθάνει στο 30%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 14%, η Ελληνική Λύση 10%, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ25 στο 4%.

Μεγάλο και παρατεταμένο το πλήγμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεγάλο και παρατεταμένο είναι το πλήγμα για το κυβερνών κόμμα από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 56% των ερωτηθέντων απαντά πως είναι το θέμα που δυσκολεύει περισσότερο από όλα την κυβέρνηση ενώ στη δεύτερη θέση είναι η καθυστέρηση πληρωμών των αγροτικών αποζημιώσεων. Τα ΕΛΤΑ που προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό της κυβέρνησης συγκεντρώνουν ποσοστό μόλις 5%.

Είναι ενδεικτικό πως περισσότεροι από έξι στους δέκα που δηλώνουν ότι προτίθενται να ψηφίσουν ΝΔ θεωρούν ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθυστέρηση των πληρωμών είναι τα θέματα που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία για την κυβέρνηση.

To θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ μάλιστα δείχνει να απασχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού όχι μόνο στην περιφέρεια αλλά και μέσα στην Αττική.

Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες κρίνουν επίσης την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό ή ένα από τα σημαντικά προβλήματα της χώρας.

Τα «κόμματα» Τσίπρα και Σαμαρά

Με επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα οι ερωτηθέντες, στη δημοσκόπηση της Pulse (που παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ), το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά.

Ως προς τον Αντώνη Σαμαρά πάντως σημειώνεται πως ένα ποσοστό περίπου 30% όσων ψήφισαν ΝΔ το 2023 αλλά δεν απαντούν σήμερα το ίδιο στην πρόθεση ψήφου, βλέπουν θετικά και με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες αξιολογούν θετικά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ανά πολιτικό αυτοχαρακτηρισμό με τους λεγόμενους «κεντρώους» να επικροτούν τις συμφωνίες σε ποσοστό 73%.

