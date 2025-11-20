Κόντρα Μαρινάκη - Ανδρουλάκη: «Εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι»-«Κάνετε πλάτες στον Φραπέ»

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση, στον απόηχο της άρνησης του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας απόπειρα συγκάλυψης, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος τον προειδοποίησε πως «εάν δεν αλλάξει ρότα, δεν θα δει χαΐρι».



«Με μαγικό τρόπο, σαν αυτόν του Χάρι Πότερ του πρωθυπουργού, ο «Φραπές» δεν ήρθε ποτέ και εμφανίζεστε ως τάχα τιμητές που τον οδηγείτε στον εισαγγελέα. Οι εγκληματικές του πράξεις τον οδηγούν στον εισαγγελέα, που κατέκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με άλλους γαλάζιους. Τα επιχειρήματά σας είναι προπέτασμα καπνού», υποστήριξε αρχικώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση «τον έκρυψε» και του «έκανε πλάτες», καθώς και πως «οργάνωσε και σκηνοθέτησε την απόδρασή του».



Μάλιστα, υποστήριξε πως η ΝΔ «διολισθαίνει σε πρακτικές Τσίπρα - Καμμένου», επιχειρώντας να συμψηφίσει «τίμιους» ανθρώπους, όπως ο χθεσινός μάρτυρας Σταύρος Τζεδάκης. «Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες. Μας είπατε πως έβλεπε τα πρόβατα να περνούν. Η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κεφαλογιάννης, η κυρία Βολουδάκη ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα; Οι κομματάρχες σας που κατέκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήξεραν να μετρούν τα πρόβατα;», διερωτήθηκε.



Αναφερόμενος δε στη σημερινή κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως «φτάσατε στο σημείο να πείτε πως ο Χασάπης επειδή ψήφισε πριν 30 χρόνια ΠΑΣΟΚ, είναι ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ».



Μιλώντας μάλιστα για τη μήνυση που προτίθεται να καταθέσει ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε για «ακροδεξιό τραμπουκισμό» και «εκφασισμό». «Απειλεί με μηνύσεις την κυρία Μουρελάτου. Τι νομίζετε πως είναι η Ελλάδα; Τα ίδια έκανε και ο Δημητριάδης. Θα σας φοβηθούμε; Κάνετε λάθος!», ανέφερε.

Μαρινάκης: Εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι κύριε Ανδρουλάκη

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σχολιάζοντας: «εάν δεν αλλάξετε ρότα, δεν θα δείτε χαΐρι κύριε Ανδρουλάκη».



«Ποιος τον έστειλε στον εισαγγελέα τον Ξυλούρη; Αυτός που δήθεν τον συγκαλύπτει;», διερωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως περίμενε επί μήνες τους δυο σημερινούς μάρτυρες προκειμένου να κάνει σόου.



Έκανε δε λόγω για «μεγάλο αυτογκόλ» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, καθώς υποστήριξε νωρίτερα πως ο «Φραπές» θα πάει για τις πράξεις του στον εισαγγελέα, ενώ δεν είναι κατηγορούμενος. Μίλησε δε για «ψέματα» του Νίκου Ανδρουλάκη, επειδή ανέφερε πως ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε σωματικά στον μάρτυρα.

Ανδρουλάκης: Πού έπρεπε να πάει ο «Φραπές», στον παπά για εξομολόγηση;

Ανταπαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για «κωμωδία», σχολιάζοντας πως ο «Φραπές» είναι «τυχερός» που πηγαίνει στον εισαγγελέα με όλα όσα έχει πει στις στιχομυθίες της δικογραφίας. «Πού έπρεπε να πάει δηλαδή; Στον παπά να εξομολογηθεί;», διερωτήθηκε.



Όσο για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σωματική επίθεση δεν είναι μόνο ξυλοδαρμός, είναι και ο προπηλακισμός. Δεν θα σας πούμε και ευχαριστώ που δεν κάνετε ξυλοδαρμούς, τραμπούκοι της ΝΔ!», είπε σε οξείς τόνους.



Μάλιστα επέμεινε πως η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει, λέγοντας πως όλη η αντιπολίτευση θα αγωνιστεί για το στόχο της διαφάνειας.