Η περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ στην τωρινή φάση αποκτά και «δικαστικά» και «εξεταστικοπολιτικά» επεισόδια. Στην βουλή εμφανίστηκε ο «χασάπης», ενώ απών ήταν ο «φραπές». Το τι θα πράξει η «ωραία» του οικονομικού θρίλερ, η γνωστή και ως «Φεράρι», είναι ακόμη άγνωστο. Βεβαίως, ακόμη και για τους πιο υπομονετικούς παρατηρητές, υπάρχει μια άκρως δυσάρεστη διαπίστωση: το ότι θα προσέλθουν για να καταθέσουν όλοι, απλά δεν ισχύει.

Και επειδή δεν είναι μόνο αριθμητικό το ζήτημα, ο «φραπές» είναι ίσως το κομβικότερο πρόσωπο στην ιστορία, αφού πρωταγωνιστεί στην μισή δικογραφία. Επίσης, σε κάποιες από τις ηχογραφημένες συνομιλίες εμφανίζεται να απειλεί πρόσωπα ενώ μιλάει για κάποιους με τα μικρά τους ονόματα, κάτι που σίγουρα δείχνει οικειότητα και χρήζει διευκρινίσεων.

Και βέβαια, όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει στην πατρίδα μας, δεν έλλειψε και η μάχη των ιπποτών της Δικαιοσύνης. Η «νομολαγνεϊκή» μάχη διεξήχθη με αυτούς της αντιπολίτευσης να απαιτούν να προσέλθει βιαίως ο φραπές, και της κυβέρνησης να νίπτει τα χείρας της στέλνοντας την υπόθεση στην εισαγγελία. Και εδώ υπάρχει μια δεύτερη διαπίστωση, ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος.

Το δικαίωμα της σιωπής είναι σεβαστό, αλλά ισχύει για κατηγορουμένους και υπόπτους, όχι για μάρτυρες. Και βέβαια, και οι μάρτυρες μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν και αυτό μοιραία θα προσμετρηθεί στην εξέλιξη της υπόθεσης. Όμως να αρνηθείς να πας στην βουλή να καταθέσεις αφού έχεις δώσει συνεντεύξεις, δεν το λες κανονικό.

Ο «φραπές» όμως, όπως και ο «χασάπης», έχουν ήδη καταδείξει μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Η χώρα -ή έστω ένα κομμάτι της- είναι ένα τεράστιο καφενείο. Έχουν αλλάξει ελάχιστα πράγματα στις περασμένες δεκαετίες. Τα παίγνια όπως η πρέφα και η ξερή, έχουν δώσει την θέση τους σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως οι επιδοτήσεις και οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Και φυσικά εξευρωπαΐστηκε και η παραγγελία του καφέ. Από την παραγγελιά «βαρύ γλυκό» ή έναν με «ναι και όχι» περάσαμε για τα καλά στους φρέντο και τους φραπέδες. Με λίγα λόγια, άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.