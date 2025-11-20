«Είμαστε και αισθηματίες!»-Από τη λατρεία στον Ανδρέα, στη ΝΔ και τώρα πολιτικά άστεγος ο «Χασάπης»

Είμαστε και αισθηματίες!» - Από την λατρεία στον Ανδρέα, στις αγκάλες της ΝΔ και πλέον πολιτικά άστεγος ο «Χασάπης

Μπορεί η εξεταστική να μην ήπιε τελικώς… Φραπέ σήμερα, αλλά στον Χασάπη πήγε.

Η κατάθεση του κατά κόσμον Ανδρέα Στρατάκη στην επιτροπή, με τη βαριά κρητική του προφορά και τις αυθόρμητες ατάκες είναι εάν μη τι άλλο «περιβόλι».



Αυτό που κέντρισε ιδίως το ενδιαφέρον είναι η γλαφυρή του περιγραφή για την πολιτική του περπατησιά.



«Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε όλοι. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς», σχολίασε και με την ίδια παραστατικότητα περιέγραψε πως μετά «το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Αλλά όπως είπε εντέλει, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, πλέον νιώθει πολιτικά άστεγος.



«Αυτός είναι γενίτσαρος…» ακούστηκε να σχολιάζει ο Μεΐκόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της ήδη τεταμένης ατμόσφαιρας.

Πάντως, μεταξύ των ξεσπασμάτων από τον… μέσα στο παράπονο Κρητικό, ξεχώρισε η αναφορά του πως «είναι αιχμάλωτο το σπίτι μου στην παραπληροφόρηση. Πώς στο διάολο εμπλέκεται το σπίτι μου στην υπόθεση; Θα με πεθάνετε! Δεν αντέχω άλλο! Εμείς είμαστε και αισθηματίες!».



Η γνωστή «Σιωπή των αμνών» σίγουρα δεν ταιριάζει στην περίπτωση του «Χασάπη», ο οποίος και ήρθε στην εξεταστική - εν αντιθέσει με τον «Φραπέ» - και τα λέει.

