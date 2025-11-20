Κώστας Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κινείται αποφασιστικά για την διαλεύκανση της υπόθεσης

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, μίλησε στο Action 24 για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιολογώντας παράλληλα την απόφαση του κόμματος να παραπέμψει τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο ως «Φραπέ» στην Εισαγγελία. Παράλληλα, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές, παρά τις δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης ο αγροτοσυνδικαλιστής από την Κρήτη αρνήθηκε να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή.

Το ξεκαθάρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κώστας Σκρέκας αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κινείται αποφασιστικά για την διαλεύκανσή της. «Η ΝΔ έστειλε τον Ξυλούρη στην Εισαγγελία για να εισπράξει τα αποτελέσματα της πράξης του», δήλωσε χαρακτηριστικά. Δικαιολογώντας την άμεση παραπομπή του πρώην βουλευτή, ο Γραμματέας τόνισε ότι οι πολιτικοί σχηματισμοί δεν έχουν ρόλο δικαστή ή εισαγγελέα. «Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ύποπτοι ή πιθανοί ύποπτοι. Έχει αρχίσει και πέφτει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», εκτίμησε.

Ταυτόχρονα, ο γραμματέας της ΝΔ υποστήριξε ότι «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει χρώμα», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες στον τρόπο διαχείρισης των επιδοτήσεων, αφήνοντας αιχμές και για προηγούμενες περιόδους.

Το σενάριο της αυτοδυναμίας

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί αν η ΝΔ δεν καταφέρει να πετύχει αυτοδυναμία στις επικείμενες εκλογές, ο κ. Σκρέκας εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη μείωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Εκτίμησε ότι μέχρι τις εκλογές –που προσδιόρισε στους 18 μήνες– οι διαφορές θα έχουν αμβλυνθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το κόστος των προϊόντων και η ακρίβεια μειώνονται, ενώ και η ανεργία, ιδίως των νέων, μειώνεται.

«Γνωρίζουμε την δύσκολη κατάσταση με την αύξηση του κόστους διαβίωσης, σίγουρα όμως σήμερα είναι καλύτερα η χώρα από το 2019», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική αποτελεσματικότητα θα γίνει ακόμα πιο εμφανής.

«Αποτυχημένος» ο Τσίπρας, σιγή για Σαμαρά

Σχετικά με τους πολιτικούς του αντιπάλους, και συγκεκριμένα για τα φερόμενα υπό ίδρυση κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά, ο Γραμματέας της ΝΔ δήλωσε ότι το κυβερνών κόμμα «δεν φοβάται» τους αντιπάλους του.

Επιτέθηκε ωστόσο στον Αλέξη Τσίπρα, αξιώνοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πολιτικός που έχει αποτύχει στο παρελθόν». Πρόσθεσε δε ότι «αν κάνει γενναία αυτοκριτική ίσως επιστρέψει».

Ο Κώστας Σκρέκας αρνήθηκε να σχολιάσει ο,τιδήποτε αφορούσε τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των μελών του κόμματος, τονίζοντας ότι η βάση της ΝΔ «παραμένει συμπαγής και αρραγής», γεγονός που αποδεικνύεται από τις 122.000 αιτήσεις για ανανέωση μελών.