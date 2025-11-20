ΠΑΣΟΚ για «Χασάπη»: «Δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε»

Στην κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού και ως «Χασάπη», στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής αναφέρονται πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας πως μετά από την άρνηση κατάθεσης του «Φραπέ», «ένας ακόμη μάρτυρας με κομβικό ρόλο στο αγροσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ ακολουθεί το δόγμα "δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα"».

Οι ίδιες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη υποστήριζαν πως οι απαντήσεις του μάρτυρα σε σχέση με τον Μάκη Βορίδη «προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση», καθώς «όπως ο ίδιος κατέθεσε δεν τον γνώριζε, όμως μετά το 2019 που ανέλαβε σύμβουλός του, έγιναν φίλοι και μετέπειτα κουμπάροι, άρα πολύ φίλοι!».

«Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο, που έγιναν από το ΚΥΔ Γαλακτοκομική του Ξυλούρη, και στις οποίες συγγενείς του κ. Ξυλούρη δηλώνουν ιδιοκτησίες η μισθωτήρια με πλαστά δικαιολογητικά, ο κ. Στρατάκης δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος παρείχε τις σχετικές πληροφορίες στα ΚΥΔ», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το θύμα και να στοχοποιεί βουλευτές»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν την ίδια στιγμή πως ο περιβόητος «Χασάπης», «εμφανίστηκε στην εξεταστική - σε αντίθεση με τον «φίλο» του, Ξυλούρη - για να προσποιηθεί ότι νιώθει… «θύμα» και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση!».

«Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει», επεσήμαναν, προσθέτοντας με νόημα: «αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα, κ. Στρατάκη, να ζητήσει από τα μέλη της επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας…».