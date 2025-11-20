«Χασάπης» στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έχετε διαλύσει το σπίτι - Με έχετε καταδικάσει»

Διέψευσε κατηγορηματικώς την εμπλοκή του στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ο αγροτοσυνδικαλιστής Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «Χασάπης», ζητώντας από τα κόμματα «να αφήσουν ήσυχο το σπίτι του» και διερωτώμενος από που προκύπτει η ενοχή του.

«Με κατηγορείτε κάθε μέρα και με έχετε καταδικάσει. Κινδυνεύετε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Να αφήσετε ήσυχο το σπίτι μου. Από πού προκύπτει η ενοχή μου; Πείτε μου ποια είναι η κατηγορία», κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ο Ανδρέας Στρατάκης, λέγοντας πως έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουδέποτε είχε δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Όπως υποστήριξε, επιδοτείται εδώ και χρόνια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ίδιος και η οικογένειά του με μικρά ποσά (πέρυσι έλαβε 3.000 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός του), ενώ έχει δεσμευμένους από τον ΕΦΚΑ και την εφορία λογαριασμούς επειδή στο παρελθόν είχε τεθεί επικεφαλής υπερχρεωμένου συνεταιρισμού.

«Θεσμικές» οι επισκέψεις σε υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ

«Υπήρχε ηρεμία στην οικογένειά μου. Ένα πρωί το όνομά μου βρέθηκε στην αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας, λένε ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία. Αυτό μου έχει δημιουργήσει ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά λόγω της αρνητικής δημοσιότητας. Να καταλάβω για ποια πράγματα κατηγορούμαι και ποια η εμπλοκή μου», υποστήριξε ο μάρτυρας και πρόσθεσε πως εφόσον ασχολείται ενεργά με το συνεταιριστικό κίνημα, έχει επισκεφτεί «θεσμικά» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρκετές ηγεσίες υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, ο μάρτυρας, ο οποίος υπήρξε άμισθος σύμβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Νοέμβριος ‘19 - Ιανουάριος ‘21), υποστήριξε πως δεν γνώριζε τον Μάκη Βορίδη πριν πάει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ κατέθεσε πως είναι φίλος του Γιώργου Ξυλούρη, με τον οποίο έχει και επαγγελματική σχέση.

Ένταση με τον Μπάρκα του ΣΥΡΙΖΑ: «Μου έχετε διαλύσει το σπίτι»

Ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στον Ανδρέα Στρατάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως τον Κώστα Μπάρκα, όταν ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Την οικογένειά μου έχετε στοχοποιήσει πολιτικά. Πού είμαι στη δικογραφία; Να μου πείτε που αναφέρομαι. Μου έχετε διαλύσει το σπίτι μου. Και εσύ, όταν βγαίνεις στα αθηναϊκά πάνελ...», είπε, απευθυνόμενος στον βουλευτή. Τότε, ο Κώστας Μπάρκας του ζήτησε να του απευθύνεται στον πληθυντικό, καθώς και να αναιρέσει όσα είπε, κάτι που ο μάρτυρας αρνήθηκε να πράξει.

«Πέθανε ο Παπανδρέου, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς»

Ο Ανδρέας Στρατάκης ρωτήθηκε και για την πολιτική του ταυτότητα και δήλωσε πλέον «πολιτικά άστεγος», εάν και το 2019 κατέβηκε ως υποψήφιος με τη ΝΔ και παλαιότερα ψήφιζε ΠΑΣΟΚ. «Ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον ψηφίζαμε. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς. Το 2019 κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Πιασάρικο» και «τηλεοπτικό» το «Χασάπης»

Όσο για το ψευδώνυμο «Χασάπης», υποστήριξε πως «είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό. Έχουμε κρεοπωλείο. Ανδρέα με ξέρει ο κόσμος στον τόπο μου. Πώς μου το κόλλησαν….», όπως σχολίασε.