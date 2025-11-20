Στην εξεταστική οι «Φραπές» και «Χασάπης» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω έκρυθμου κλίματος

«Φραπές» και «Χασάπης». Οι κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης, αγροτοσυνδικαλιστές αμφότεροι, έγιναν γνωστοί στο πανελλήνιο τον περασμένο Ιούνιο, καθώς υπήρξαν από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές των «καυτών» διαλόγων της δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έξι μήνες μετά, περνούν το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις, ιδίως ο «Φραπές» ο οποίος ελέγχεται για 2,5 εκατ. ευρώ καταθέσεις , αλλά και για πολυτελή αυτοκίνητα που είχε στην κατοχή του.



«Φραπές», «Χασάπης» σε εκρηκτικό περιβάλλον

Η σημερινή συνεδρίαση προεξοφλείται επεισοδιακή, δεδομένης όχι μόνο της κρισιμότητας των καταθέσεων, αλλά και επειδή η ατμόσφαιρα είναι ήδη εύφλεκτη από χθες, όποτε και Μακάριος Λαζαρίδης και ΠΑΣΟΚ έγιναν «μύλος», με την μαρτυρία του «πράσινου» αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να στιγματίζεται από εντάσεις, διακοπές, ακόμη και απειλές με μηνύσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι πως κυρίως ο «Φραπές» έχει πολλά να πει, καθώς, μεταξύ άλλων, αναμένεται να διαψεύσει την Παρασκευή Τυχεροπούλου που τον «κάρφωσε», περιγράφοντας ένα καθεστώς φόβου, απειλών και τρομοκράτησης, ενώ θα κληθεί και να απαντήσει σε όσα έχουν ειπωθεί εις βάρος του για τις φερόμενες πιέσεις που άσκησε σε στελέχη και υπαλλήλους αναφορικώς με τις εκκρεμείς υποθέσεις του.



Ο «Φραπές» θα πρέπει δε να απαντήσει και για τις επίμαχες στιχομυθίες που έπιασε ο κοριός της ΕΛΑΣ. Σε μια εξ αυτών, συνομιλώντας με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, ακούγεται να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ…..α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…».



Όσο για τον έτερο σημερινό μάρτυρα, τον επονομαζόμενο «Χασάπη», έχει δηλώσει σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις «πάμφτωχος αγρότης», ενώ έχει αρνηθεί πως έχει την οποιαδήποτε σχέση με παράνομες επιδοτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως βουλευτές εκτιμούσαν ότι είναι πιθανό οι μάρτυρες να επικαλεστούν το ενδεχόμενο να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις ώστε να μην απαντήσουν σε ερωτήσεις βουλευτών.



Μετά από τις καταθέσεις των δυο, ακολουθεί εκείνη της Πόπης Σεμερτζίδου, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών προσώπων, ανάμεσά τους οι Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος.