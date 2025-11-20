Ανδρουλάκης: «Ψαρεύει» στους αναποφάσιστους με εναλλακτική και χαλαρή μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας

Νέους εναλλακτικούς τρόπους για να «ξεκλειδώσουν» την πόρτα ολοένα και περισσότερων ακροατηρίων που παραμένουν επιφυλακτικά και δύσπιστα αναζητούν στο ΠΑΣΟΚ.

Η νέα άτυπη μορφή της «συμμετοχικής δημοκρατίας»

Με δεδομένη τη γενικότερη απροθυμία των πολιτών να δραστηριοποιηθούν σε κόμματα με την παραδοσιακή τους μορφή, στη Χαριλάου Τρικούπη σκέφτηκαν να πειραματιστούν με μια πιο χαλαρή μορφή προσέγγισης με ομάδες πληθυσμού που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε εν δυνάμει ψηφοφόρους. Στόχος είναι η αποσύνδεση από κομματικές ταμπέλες και ιδεολογικές φορτίσεις, μια τακτική που δείχνει να θέλει να αλιεύσει από την ευρεία δεξαμενή των αποστασιοποιημένων και των μη κομματικοποιημένων, που μέχρι τώρα επιλέγουν... τον καναπέ τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσαν τη δημιουργία Δικτύων στα οποία μπορούν να πάρουν μέρος όχι μόνο όσοι έχουν σχέση μέλους ή φίλου με το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο οποιοσδήποτε ενεργός πολίτης που αισθάνεται ότι η φωνή του δεν ακούγεται.

Με σύνθημα «συμμετέχουμε, συνδιαμορφώνουμε, δίνουμε δύναμη στη φωνή της κοινωνίας» η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε χθες στη δημοσιότητα τη νέα της πρωτοβουλία, εξηγώντας ότι «τα Δίκτυα αποτελούν χώρους διαλόγου, συνεργασίας και πρωτοβουλίας, όπου οι πολίτες συνδιαμορφώνουν προτάσεις, πολιτικές και δράσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της χώρας, με ανοιχτή πρόσκληση προς τα μέλη, τους φίλους και όλους όσους επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά»

Τα νέα Δίκτυα που ιδρύονται είναι τα εξής: Δίκτυο Καταναλωτών, Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την Οικογένεια, Δίκτυο Φιλοζωίας & Δικαιωμάτων των Ζώων, Δίκτυο Αλληλεγγύης & Καθημερινότητας του Πολίτη, Δίκτυο Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων και Δίκτυο Πολιτιστικών Ομοσπονδιών & Συλλόγων.

Ήδη λειτουργούν τα Δίκτυα Συνδικαλιστικού Δημόσιου Τομέα, Συνδικαλιστικού Ιδιωτικού Τομέα, Επιστημόνων, Καλλιτεχνών, Υγειονομικών, Συνταξιούχων, Ομοσπονδιών & Αθλητικών Σωματείων, Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας και Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες ή Σπάνιες Παθήσεις & των Οικογενειών τους. Για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να μπείτε στη σχετική πλατφόρμα.

Τορπιλισμός της διαδικασίας

Στο μεταξύ, χαρακτηριστικά εκτός ελέγχου γενικευμένης σύρραξης λαμβάνει πλέον η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετά τα όσα άκρως επεισοδιακά συνέβησαν χθες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απειλές για μηνύσεις από τον εισηγητή της γαλάζιας πλειοψηφίας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θεωρούν τυχαία τη χρονική συγκυρία της «έκρηξης» του Μακάριου Λαζαρίδη, εκτιμώντας ότι γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να τορπιλιστεί η διαδικασία, μία ημέρα πριν την κατάθεση στην επιτροπή των γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών «Φραπέ» και «Χασάπη».

Για το λόγο αυτό βάζουν στο κάδρο τον πρωθυπουργό, τον οποίο κάλεσαν να απαντήσει αν ανέχεται «τη φασιστική συμπεριφορά» του βουλευτή της ΝΔ, ενώ χαριτολογώντας για το ταξίδι του στη μακρινή Σιγκαπούρη, ορισμένες πηγές σχολίαζαν ότι «κατά διαβολική σύμπτωση θα βρεθεί σήμερα στην άλλη άκρη του κόσμου για να έχει απόσταση ασφαλείας από όσα θα κληθούν να απαντήσουν οι Γιώργος Ξυλούρης και Ανδρέας Στρατάκης».

Στην αξιωματική αντιπολίτευση κάνουν ευθέως λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής κριτικής και φίμωσης των κομμάτων του Κοινοβουλίου μέσω απειλών, ενώ κρατώντας σταθερά τον προβολέα τους στο Μαξίμου επιμένουν να υποστηρίζουν πως πρόκειται για τον «καθρέφτη της αλαζονικής και καθεστωτικής αντίληψης της διακυβέρνησης της ΝΔ».

Η δημιουργία μιας τόσο οξυμένης πολιτικής ατμόσφαιρας εκ μέρους της κυβέρνησης συνιστά, σύμφωνα με όσα έλεγαν στο flash.gr στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μια ακόμη απόδειξη των αδιεξόδων στα οποία έχει περιέλθει και στα οποία αναζητά την έξοδο διά της «τεχνητής πόλωσης» ή δια των διχασμών και του αποπροσανατολισμού «από την αλήθεια και τα πραγματικά προβλήματα».

«Μπαμπούλας»

Προς επίρρωση της επιχειρηματολογίας αυτής, θύμιζαν ότι το τελευταίο διάστημα η ΝΔ, «έχει πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα προκειμένου η συζήτηση να πάει αλλού ουκ ολίγες φορές», με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τα χθεσινά γεγονότα στην εξεταστική αλλά και την προσπάθεια να συντηρεί τον «μπαμπούλα» του Αλέξη Τσίπρα. «Επιδιώκει να επιβάλλει διαιρετικές τομές στην κοινωνία, να γεννήσει τον τρόμο, μπας και κερδίσει τους κεντρώους που του έχουν γυρίσει την πλάτη», είναι η εκδοχή του εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

Ως αντίδοτο στη στρατηγική αυτή που προσάπτει στο Μαξίμου, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει το δικό της διακύβευμα με το Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά από τους πολίτες να μην φοβηθούν και να τολμήσουν την πολιτική αλλαγή. «Θα επιλέξει ο λαός την επόμενη κυβέρνηση με φόβο ή με ελπίδα; Αν επιλέξει με φόβο, θα έχουμε ακόμη χειρότερα. Διότι μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη, με δεδομένα τα πεπραγμένα του τις δύο πρώτες θητείες, θα είναι καταστροφή.

Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Για αυτό ζητώ από τους Έλληνες να επιλέξουν με γνώμονα την ελπίδα και την προοπτική για τους ίδιους και τα παιδιά τους», δήλωσε σε συνέντευξή του (KONTRA) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προτάσσοντας και το χαρτί του μη διαπλεκόμενου και μη διεφθαρμένου πολιτικού. «Είμαι ένας καθαρός άνθρωπος με μία καθαρή πορεία. Δεν έχω δουλείες, δεν έχω δεσμεύσεις, δεν έχω εξαρτήσεις», ανέφερε καταληκτικά.