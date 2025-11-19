Νέα Δημοκρατία κατά ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει «υποκριτικό παραλήρημα» και «άθλια μεθοδολογία»

Με μια οξεία ανακοίνωση, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «υποκριτικό παραλήρημα» και «ανοίκειους χαρακτηρισμούς» κατά του εισηγητή της παράταξης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Η ανακοίνωση της ΝΔ κάνει λόγο για «άθλια μεθοδολογία» της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία συνοδεύεται, όπως τονίζεται, από «απίστευτα ψέματα». Η συμπολίτευση εστιάζει στον ισχυρισμό περί σωματικής επίθεσης του Μακάριου Λαζαρίδη στον μάρτυρα κ. Τζεδάκη, κάτι που διαψεύδεται και από τον ίδιο τον μάρτυρα, σύμφωνα με τη ΝΔ.

Στοχοποίηση και αποπροσανατολισμός

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η Νέα Δημοκρατία συνδέει τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ με την κατάθεση του κ. Τζεδάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει «στενό συνεργάτη και φίλο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση του μάρτυρα ήταν «κυνική και προκλητική», καθώς «έβλεπε τα ζώα της Κρήτης να αυξάνονται ραγδαία και, παρά την αρμοδιότητά του, το απέκρυπτε».

Η ΝΔ καταγγέλλει ότι οι «πρωτοφανείς χαρακτηρισμοί» κατά του εισηγητή της έχουν στόχο τη στοχοποίησή του χωρίς αποδείξεις και αποσκοπούν στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από την ουσία της υπόθεσης.

«Δεν είναι ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής»

Το κόμμα της κυβέρνησης ξεκαθαρίζει πως «η προστασία απέναντι σε ύβρεις και συκοφαντίες δεν συνιστά ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής».

Κλείνοντας, η Νέα Δημοκρατία διαμηνύει πως «η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και οι βαρύτατες ευθύνες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα διερευνηθούν σε βάθος. Όσο και να το αποφεύγουν τα στελέχη της».