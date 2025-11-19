«Πόλεμος» Λαζαρίδη-ΠΑΣΟΚ: «Θα λογοδοτήσουν οι άθλιοι συκοφάντες» - «Επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά»

Η επεισοδιακή κατάθεση του Σταύρου Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ άνοιξε νέο κεφάλαιο στην κόντρα ανάμεσα στη «γαλάζια» παράταξη και τη Χαριλάου Τρικούπη.

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ έβαλε κατά του Μακάριου Λαζαρίδη, καλώντας τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από τη θέση του εισηγητή της πλειοψηφίας, κατηγορώντας τον πως «επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μάρτυρα γιατί δεν του άρεσαν οι απαντήσεις του», καθώς και πως «νομίζει πως βρίσκεται σε πογκρόμ ως μέλος Ακροδεξιάς αγέλης».

Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής, ο Μακάριος Λαζαρίδης μίλησε για «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική» ανακοίνωση και ρώτησε τον μάρτυρα εάν του επιτέθηκε σωματικώς με εκείνον να του απαντά αρνητικά.

Ο εισηγητής της ΝΔ ξεκαθάρισε μάλιστα πως όσοι εμπλέκονται στο επίμαχο δελτίο Τύπου θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, προσωποποιώντας μάλιστα τις προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας πως θα «ασκήσει τα δέοντα» προς την επικεφαλής του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Να αποδείξει πως είμαι φασίστας. Ελπίζω να έρθει η κυρία Στεφανία Μουρελάτου στα δικαστήρια. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», ανέφερε και γνωστοποίησε πως έχει ήδη δώσει εντολή ώστε να γίνει μήνυση στην Στεφανία Μουρελάτου και ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ.

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι», απάντησε η Ευαγγελία Λιακούλη, επιμένοντας να μιλά για «ανοίκεια» επίθεση του Μακάριου Λαζαρίδη και να υποστηρίζει πως «τέσσερις βουλευτές τον τράβαγαν να τον βγάλουν έξω από την αίθουσα».

ΝΔ: «Προκλητικός ο Σταύρος Τζεδάκης, ο στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη»

Νωρίτερα, πηγές της ΝΔ σημείωναν πως η κατάθεση του Σταύρου Τζεδάκη εγείρει σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων.

«Ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών – μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων», ανέφεραν, μεταξύ άλλων οι πηγές της πλειοψηφίας.