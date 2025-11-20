Οι χηρεύουσες Αρχές που μάλλον θα συνεχίσουν να είναι... χήρες

Το θέμα με τις χηρεύουσες Ανεξάρτητες Αρχές, που λόγω έλλειψης συναίνεσης των κομμάτων παραμένουν με προέδρους που έχει λήξει η θητεία τους, είναι όντως μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μάλιστα έθιξε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη γνωστή πλέον παρέμβασή του στο «Βήμα της Κυριακης».

Ένα θετικό βήμα απεμπλοκής έγινε με την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτό διαγωνισμό, πρόταση που δημοσίως ο πρωθυπουργός δήλωσε -στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ- ότι έκανε αποδεκτή, ενώ σύμφωνος είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Τα δύσκολα όμως αφορούν το δεύτερο βήμα, να βρεθούν τα 3/5 που είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία και να υπάρξει συμφωνία σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε για πρόσωπα όπως ο Χρήστος Ράμμος και ο Κώστας Μενουδάκος (θέλουμε πολλούς Ράμμους και Μενουδάκους στις Ανεξάρτητες Αρχές, ήταν η φράση του στο ΚΟΝΤΡΑ), ωστόσο μάλλον οι πιθανότητες συμφωνίας με τη ΝΔ, σε πρόσωπα με τα χαρακτηριστικά αυτά εκμηδενίζονται, αν ανατρέξουμε στη στάση που είχαν κρατήσει οι εν λόγω ανώτατοι δικαστικοί, τόσο στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και όσο και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γιατί για τους νεοδημοκράτες κάπου εδώ υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το ΠΑΣΟΚ θέλει να παίξει για ευνόητους λόγους οπότε οι χηρεύουσες θέσεις το πιθανότερο είναι να παραμείνουν για καιρό ακόμα... χήρες.