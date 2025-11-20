ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πάει να καταθέσει στην εξεταστική ο «Φραπές»

Υπόμνημα με το οποίο ενημερώνει πως δεν προτίθεται να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής απέστειλε στα μέλη της επιτροπής ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και «Φραπές».

Μιλώντας για «το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη», ο Γιώργος Ξυλούρης υποστηρίζει πως η μαρτυρική του κατάθεση ενώπιον της εξεταστικής «θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ' άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης» αφού, όπως αναφέρει, «εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, εις των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου».

Όπως ο ίδιος επισημαίνει στο εν λόγω υπόμνημα, τον τελευταίο καιρό, έχει αφεθεί να διαρρεύσει στα μίντια πλήθος εγγράφων, τα οποία τον αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων, χωρίς ο ίδιος να έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ενώ όπως αναφέρει ακόμη, «έχει αφεθεί να διαρρεύσει σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση», όπως τονίζει.

Δείτε το υπόμνημα που απέστειλε ο Γιώργος Ξυλούρης: