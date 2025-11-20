ΝΔ: Show για Ξυλούρη, αναδίπλωση για τον «πράσινο» Στρατάκη από την αντιπολίτευση

Στη σέντρα βγάζει η ΝΔ την αντιπολίτευση, καθώς πηγές της πλειοψηφίας σχολίαζαν πως τα κόμματα αποχώρησαν από την αίθουσα ελέω «Φραπέ», προκειμένου «να εξυπηρετήσουν περισσότερο τα δελτία των 8», την ώρα που η πλειοψηφία πρότεινε να ακολουθηθεί «η μόνη απολύτως θεσμική διαδικασία: η παραπομπή στον εισαγγελέα, αρμόδιο για να κρίνει εάν συντρέχει απείθεια».



Κατά τη Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), η αντιπολίτευση αναδιπλώθηκε όσον αφορά τον Ανδρέα Στρατάκη, καθώς ενώ «τον είχε αναδείξει σε κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων «εγκληματικών δικτύων»», σήμερα «αναγκάστηκε να αποστασιοποιηθεί».



«Η αντιπολίτευση είναι εκείνη που επιλέγει διαδοχικά την οδό των εντυπώσεων: πρώτα με προσχηματικές αποχωρήσεις λόγω Ξυλούρη, και τώρα με την αναίρεση όσων η ίδια υποστήριζε για τον Στρατάκη, έναν άνθρωπο με ξεκάθαρο πολιτικό παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του ίδιου», σχολίαζαν οι «γαλάζιες» πηγές.