«Αγρότισσα με τη Ferrari» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνο ένα μηχανάκι έχω στο όνομά μου

Τη στοχοποίησή της από τα μίντια χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις εις βάρος της, κατήγγειλε η «αγρότισσα με τη Ferrari», κατά κόσμον Πόπη Σεμερτζίδου, η οποία κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως «χάσαμε εδώ και τρεισίμιση μήνες τον ύπνο μας χωρίς λόγο», υποστηρίζοντας πως η ίδια προσωπικά έχει στην κατοχή της μόνο ένα μηχανάκι. Μάλιστα, όπως είπε, πρόκειται για ένα Scooter 125 κυβικών.

Η μάρτυρας ανέφερε πως τα πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν απασχολήσει τον Τύπο είναι του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία και παρέπεμψε τα μέλη της εξεταστικής σε εκείνον για απαντήσεις αναφορικώς με τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.

«Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;», ανέφερε, συγκινησιακά φορτισμένη, η Πόπη Σεμερτζίδου και συνέχισε: «Δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι. Τρεισήμισι μήνες τώρα βλέπω το πρόσωπο μου σε κάθε ΜΜΕ. Με κατηγορούν για τα πάντα. Χωρίς αποδείξεις. Χωρίς να είμαι καταδικασμένη. Καταρρέουμε και οικονομικά και ψυχολογικά».

«Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;»

Η Πόπη Σεμερτζίδου ρωτήθηκε από τους βουλευτές για το πόρισμα της αρχής ξεπλύματος μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν.

Όπως κατέθεσε, η ίδια προσωπικά έλαβε περίπου 133.000 ευρώ, ενώ κάλεσε τους βουλευτές να απευθυνθούν στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία για τα ποσά που έλαβε ο ίδιος όπως και για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία. Κατέθεσε σε κάθε περίπτωση πως τα κεφάλαια είναι νόμιμα και οι δραστηριότητες δηλωμένες. Μάλιστα, ανέφερε πως πριν από 20 ημέρες ελέχθηκε από την οικονομική αστυνομία «στρέμμα στρέμμα» και «δεν βρήκαν κάτι περίεργο».

Ακολουθούν οι σχετικοί διάλογοι κατά την εξέταση της Πόπης Σεμερτζίδου από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη:

Μάρτυρας: Στο όνομά μου δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε ακίνητο, ούτε αυτοκίνητο. Έχω ένα μηχανάκι στο όνομά μου.

Μακάριος Λαζαρίδης: Με πολυτελέστατα αυτοκίνητα κυκλοφορείτε…

Μάρτυρας: Δεν το έχω κρύψει.

Μακάριος Λαζαρίδης: Μήπως με κάποιο από αυτά τα αυτοκίνητα κατεβήκατε και στην Αθήνα…. Κυρία Σεμερτζίδου, δεν μπορείτε να μας λέτε μετά από την έκθεση πως έχετε μόνο ένα μηχανάκι. Έχει κάνει ολόκληρη έκθεση η Αρχή. Σας θυμίζω πως έχετε ορκιστεί.

Μάρτυρας: Όλα αυτά ξεκίνησαν από δημοσιεύσεις. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ εμπλεκόμενοι. Η ευρωπαϊκή εισαγγελέα ήθελε να κάνουν έρευνα με βάση δημοσιεύσεις. Του Χρήστου Μαγειρία είναι το επίμαχο αυτοκίνητο. Έπρεπε να πάρω άδεια για να την οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου; Την είχε από το 2004, πριν τον γνωρίσω.

Μακάριος Λαζαρίδης: Η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος έχει κάνει ολόκληρη έκθεση. Κάτι είδαν και ήρθαν σε εσάς.

Μάρτυρας: Χωρίς λόγο ήρθαν σε εμάς. Τι είδαν; Δεν συμφωνώ με αυτά που είδε η Αρχή. Δεν συνδέονται με τις ενισχύσεις. Το αμάξι αυτό αγοράστηκε το 2004, το Πόρσε αγοράστηκε το 2016. Βασίζεται σε υπόνοιες το πόρισμα, δεν βασίζεται σε δικογραφία. Πιο κατάλληλος να απαντήσει ο Μαγειρίας για τα δικά του θέματα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε, άλλα δεν ξέρετε να μας πείτε…. Εμένα δεν με πείσατε καθόλου.

«Δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά»

Η μάρτυρας ρωτήθηκε από την Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για το εάν είτε η ίδια είτε ο Χρήστος Μαγειρίας έχουν κερδίσει λαχεία. «Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά», απάντησε αρχικώς, ενώ όταν η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέμενε να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για τα κέρδη, σχολίασε: «Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά».

Κατά τα λοιπά, η Πόπη Σεμερτζίδου υποστήριξε πως η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση και πως δεν γνωρίζει τον «Φραπέ».