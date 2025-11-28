Φεράρι εναντίον τρακτέρ…

Η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δυστυχώς δεν εξελίσσεται απλά σε μια σαπουνόπερα, που αντί για περισσότερο φως, προσφέρει όλο και περισσότερες στιγμές ευτελούς κουτσομπολιού… Και δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει λόγω κάποιας ατυχούς αδυναμίας, αλλά από επιλογή.

Ο απών -μέχρι τώρα- από την επιτροπή πρωταγωνιστής «φραπές» είναι τελικά αποκαλυπτικός, είτε λείπει είτε είναι ωσεί παρόν. Και αυτό που αποκαλύπτει δεν είναι μονάχα πως στήνονταν οι δουλειές αλλά και γιατί η ομερτά λειτούργησε απόλυτα. Κάθε φορά που μοιάζει ότι κάποια αθέατη πλευρά θα αποκαλυφθεί ξεκινάει και ένας κομματικός μουτζούρης για το ποιανού είναι ο κακός της ιστορίας.

Ανοίγουν οι κομματικοί φάκελοι, και οι διαδρομές των λαμόγιων αποκαλύπτουν ότι έχουν παίξει τουλάχιστον σε δυο ταμπλό. Αυτό όμως που παραβλέπουν οι «εξεταστές» είναι ότι το μήνυμα που εκπέμπουν είναι ότι τα λαμόγια τους ήταν-είναι χρήσιμα. Ότι αυτή η βρώμα κρυβόταν κάτω από το χαλί, γιατί απλά κόρακας κοράκου δεν βγάζει μάτι.

Η «σαπουνόπερα» δε, μας ετοιμάζει από τώρα και για την συνέχεια, ασχέτως πως θα καταλήξει τούτη η επιτροπή. Η επόμενη θα πρέπει να διερευνήσει πως ξέπλενε τα πολύ χοντρά λεφτά του δήθεν αγροτικού επιδοτούμενου χρήματος μέσω των καθόλα νόμιμων παιγνίων. Είναι για ρεκόρ γκίνες ότι οι κρίσιμοι κρίκοι, δεν γνώριζαν μονάχα τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις, αλλά είχαν και την εύνοια της τύχης. Να σου κάτσει η επιδότηση είναι από μόνο του τυχερό, αν πιστέψουμε ότι ένας αλγόριθμος σου έδινε βοσκοτόπια σε μέρη που μπορεί να μην ήξερες καν που είναι. Αλλά δύο στους τρεις να έχουν κερδίσει και το λαχείο σπάει το «τυχερόμετρο». Δεν είναι καθόλου τυχαίο βέβαια ότι δεν θυμούνταν σχεδόν τίποτα για την καλή τους τύχη, και απαντούσαν σε στυλ «συμβαίνουν αυτά».

Το χειρότερο με όσα αποκαλύπτονται και ακόμα περισσότερο με όσα υπονοούνται, λειτουργούν σαν λάδι στην φωτιά. Απλήρωτοι έντιμοι αγρότες μοιραία προκαλούνται να βλέπουν όλους αυτούς να γκαζώνουν τις Φεράρι και να πίνουν στην υγειά του κορόιδου. Είναι προφανές ότι αν δεν δοθεί δίκαια λύση στα θέματα τους, θα ´χουμε γκάζια στα τρακτέρ. Και μπορεί τα τρακτέρ να μην τρέχουν γρήγορα αλλά δεν σταματάνε πουθενά. Για αυτό καλύτερα να μην δούμε «Φεράρι εναντίον τρακτέρ»…