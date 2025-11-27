«Μύλος» η εξεταστική: Η μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την κουμπαριά του «Φραπέ» και οι φωνές της Ζωής

«Μπαρουταποθήκη» θυμίζει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το φυτίλι μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έχει ανάψει για τα καλά με επίκεντρο τις «πράσινες» καταγγελίες περί κουμπαριάς της οικογένειας Μητσοτάκη με τον «Φραπέ». Σε αυτό το εκρηκτικό μάλιστα κλίμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για δεύτερη συνεχή ημέρα, βάζει «φωτιά στα τόπια», πυροδοτώντας πολλαπλά επεισόδια τόσο με το προεδρείο, όσο και με τους μάρτυρες.



«Η αθλιότητα έχει και τα όριά της. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε αρχικώς ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη για ψεύδη. Τότε, η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως εφόσον ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά.



Όσο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, επιτέθηκε τόσο στον μάρτυρα Δημήτρη Ντογκούλη, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, για «ομερτά» όσο και στην αντιπρόεδρο της επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, προκαλώντας το ξέσπασμά της. «Δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης. Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας! Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε!», της είπε σε αυστηρό ύφος. Σε άλλο σημείο μάλιστα, η Μαρία Συρεγγέλα ακούστηκε να αναφωνεί, εκτός μικροφώνου: «Ωχ Παναγία μου και Χριστέ μου!».



Οι διάλογοι είναι δηλωτικοί της έντασης:



Μακάριος Λαζαρίδης: Η αθλιότητα έχει και όριά της. Λέει το ΠΑΣΟΚ πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό του έχει μετατραπεί σε αυριανισμό. Σας διαβάζω την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλω κι εγώ ένα λεπτό να μιλήσω.



Μαρία Συρεγγέλλα: Μιλήσατε περισσότερο από όλους!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι κάνετε; Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;



Μαρία Συρεγγέλλα: Δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης.



ΦΩΝΕΣ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ



Μαρία Συρεγγέλα: Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας. Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει το λόγο σε όλους! Πείτε στον μάρτυρα να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, σε αυτόν τον Χλύκα που έχει καταδικαστεί γιατί του έδωσε τα θαλάσσια πάρκα; Από τα πρόβατα στα ψάρια….



Ευαγγελία Λιακούλη: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του κυρίου Ξυλούρη, τον Μανώλη. Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη είναι κουμπάροι με την οικογένεια Ξυλούρη.



Μακάριος Λαζαρίδης: Σας δείχνω την άθλια αφίσα του γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ, λέτε σε αυτήν για κουμπαριά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είστε χειρότεροι από τον αυριανισμό του ‘80.



Ευαγγελία Λιακούλη: Να γίνετε υπουργός, σας το εύχομαι, γι’ αυτό πασχίζετε. Το ΠΑΣΟΚ λέει πως είναι κουμπάροι οι δυο οικογένειες. Είναι ή δεν είναι; Τον πάντρεψε τον Μανώλη τον Ξυλούρη;



Μακάριος Λαζαρίδης: Η βελόνα δεν ξεκολλάει…



Ευαγγελία Λιακούλη: Παίζει πάλι σκετς ο κύριος Λαζαρίδης.