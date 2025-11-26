ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκτός ελέγχου η εξεταστική - Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Σεμερτζίδου

«Εκρηκτικό» τετ α τετ είχαν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Πόπη Σεμερτζίδου και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέλεξε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση προκειμένου να εξετάσει τη μάρτυρα, καταγγέλλοντας πως είναι «προκλητικός ο τρόπος με την οποία ζητάει και τα ρέστα», δεδομένου πως «κολυμπούσε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με την Πόπη Σεμερτζίδου, την οποία χαρακτήρισε ως «επιτήδεια» και «ελεγχόμενη». «Με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!», απάντησε σε έντονο ύφος η μάρτυρας με τις δυο γυναίκες να έχουν έντονους διαλόγους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, επειδή της ζήτησε να ολοκληρώσει την εξέτασή της. «Σταματήστε να βοηθάτε την μάρτυρα από κομματική αλληλεγγύη. Είναι υπό νεοδημοκρατική προστασία! Διαρκώς κουκουλώνετε! Είστε ξεπλυματίες», είπε απευθυνόμενη στο προεδρείο.

Δευτερόλεπτα αργότερα εκτόξευσε πυρά και στον Μακάριο Λαζαρίδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «επαγγελματία ψεύτη», προκαλώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης, με τον πρόεδρο της επιτροπής να διακόπτει τη συνεδρίαση για 10 λεπτά, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την εξέταση της μάρτυρος από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Μάρτυρας: Έχω πάει στο Ζάππειο για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα την δείτε….

Μάρτυρας: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Μάρτυρας: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε... Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Μάρτυρας: Έχετε αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Μάρτυρας: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Σε άλλο σημείο, η ένταση χτύπησε ξανά κόκκινο ανάμεσα στις δυο γυναίκες:

Μάρτυρας: Με κατονομάζετε άσχετη;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

Μάρτυρας: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

Μάρτυρας: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν εχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

Μάρτυρας: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Μάρτυρας: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

Μάρτυρας: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε θρασύτατη!

Μάρτυρας: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

Μάρτυρας: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

Λαζαρίδης: Έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα της Σεμερτζίδου

Ζητώντας το λόγο, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου. Η ίδια νωρίτερα πάντως είχε υποστηρίξει δεν γνωρίζει να έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Την ίδια στιγμή, ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως η ΝΔ συμφωνεί να κληθεί άμεσα στην εξεταστική ο σύντροφος της μάρτυρος, Χρήστος Μαγειρίας.