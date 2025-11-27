«Μην με ειρωνεύεστε»: Ο καβγάς της Ζωής Κωνσταντοπούλου με δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης. Η ένταση προκλήθηκε τόσο από τον χαρακτηρισμό «πανελίστας» που απέδωσε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, όσο και από τις καταγγελίες Γεωργιάδη που ακολούθησαν τη χθεσινή τους κόντρα στη Βουλή.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε σε αντιπαράθεση με τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, όταν εκείνος τη ρώτησε, αναφερόμενος στη λεκτική διαμάχη της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πριν λίγες ημέρες: «Γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε με ερώτηση, στρέφοντας τη συζήτηση στο περιεχόμενο: «Γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

Ο δημοσιογράφος αντέδρασε λέγοντας: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε». Η απάντηση της προέδρου ήταν άμεση: «Γιατί με ειρωνεύεστε;», κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στον «αέρα».

Ακολούθησε ο διάλογος

Παπαχλιμίντζος: Σας λέω κάτι αντικειμενικό

Κωνσταντοπούλου: Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω

Παπαχλιμίντζος: Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ

Κωνσταντοπούλου: Σας έκανα εγώ διάλεξη;

Παπαχλιμίντζος: Μην πάμε με τα διαδικαστικά δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε

Παπαχλιμίντζος: Ναι, εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην το παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν απαντώ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου

Παπαχλιμίντζος: Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε

Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;

Παπαχλιμίντζος: Δικαίωμά σας

Κωνσταντοπούλου: Όχι δεν είναι δικαίωμά μου, εγώ έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα...

Παπαχλιμίντζος: Ναι κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω.

Η ένταση εκτονώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει «μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο».

«Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει το βιβλίο άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες. Δεν είναι Δικαιοσύνη να δικάζεται η υπόθεση σαν πλημμέλημα, να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει 25χρονος που πνίγηκε γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για τους πρώτους 60 – 70 νεκρούς και εκείνος βγήκε ανερυθρίαστα στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα» σημείωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστηρίζοντας πως με όσα γράφονται αποδεικνύεται ότι ήταν ο Τσίπρας που διοχέτευε όσα δηλητηριώδη δημοσιεύονταν εναντίον της ενώ χαρακτήρισε εντυπωσιακό ότι στις πρώτες πέντε σελίδες του βιβλίου αναφέρονται καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη.