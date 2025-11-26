«Κόλαση» η Βουλή με Άδωνι - Ζωή για τον...Καραναστάση: «Βρώμικη! Ανάγωγη! Σταμάτα!»

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα εξακολουθεί να ηλεκτρίζει το πολιτικό κλίμα, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αντιπαρατίθεται - ξανά - με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μάλιστα «έπαιξε» από το βήμα βίντεο από το κινητό της τηλέφωνο στο οποίο, κατά την ίδια, αποδεικνύεται το «γλείψιμο» του Μακάριου Λαζαρίδη στον μέχρι πρότινος βουλευτή της.

Πρόβαλε βίντεο από το Tik Tok

«Λέτε απύθμενα ψέματα από την ημέρα που ο Διαμαντής Καραναστάσης είπε πως δεν αντέχει τη βρωμιά σας και παραιτήθηκε. Επί μια εβδομάδα όλη η κυβέρνηση έχει σηκώσει κονιορτό. Νομίζετε πως θα σκεπάσετε τους καθαρούς ανθρώπους. Είναι εκλεγμένος με το σπαθί του ο Διαμαντής που τον λέτε διορισμένο», ανέφερε αρχικώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επέμεινε πως ουδέποτε διόρισε βουλευτή, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν μπήκε στη Βουλή το Μάιο του 2023 και πρόβαλε βίντεο από το Tik Tok της Πλεύσης Ελευθερίας με πρωταγωνιστή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.



«Τι έγινε; Σας πειράζει ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος; Ακούστε το γλείψιμο του Μακάριου Λαζαρίδη στον Διαμαντή και μετά τον βρίζει», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναπαράγοντας το επίμαχο βίντεο, προκαλώντας την αντίδραση του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου και όχι μόνο.



«Είδαμε ένα απαράδεκτο show, προσβάλλετε με χυδαίο τρόπο τον Κανονισμό!» κατήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας πως οι πολίτες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται «το πραγματικό της πρόσωπο» και γι’αυτό οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν την Πλεύση Ελευθερίας κάτω από τη Φωνή Λογικής.



Όσον αφορά στον Διαμαντή Καραναστάση ο υπουργός Υγείας επέμεινε πως είναι διορισμένος, σχολιάζοντας πάντως πως «σε ένα βαθμό πάντως είναι συγκινητική η αγάπη που του δείχνετε».

Αντέδρασε και ο Λαμπρούλης

Η κόντρα συνεχίστηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη». Προκάλεσε μάλιστα την αντίδραση και του Γιώργου Λαμπρούλη, όταν υποστήριξε πως το ΚΚΕ «έχει βγάλει εκλεγμένο βουλευτή από τις λίστες», με το βουλευτή να της φωνάζει εξοργισμένος: «λες ψέματα! Απόδειξέ το!» και να αποχωρεί από την αίθουσα. «Πονάει η αλήθεια. Δεν βγάλατε τη Διγενή και την Φόνσου από τις λίστες;», διερωτήθηκε εκείνη.



Ανταπαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε σε έντονο ύφος: «Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και το νοικοκύρη. Ο κλέφτης είστε εσείς. Μη με διακόπτετε! Ανάγωγη! Σταμάτα! Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και τα κάνεις αυτά στη Βουλή», υποστήριξε, δίνοντας…. συγχαρητήρια στον Δημήτρη Ουγγαρέζο με φόντο τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου από τηλεοπτικού άμβωνος. Υποστήριξε πάντως πως ο Διαμαντής Καραναστάσης υπήρξε «παντελώς ανύπαρκτος» στη Βουλή και πως «βαρέθηκε και παραιτήθηκε».



«Μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα πως έβλεπα τον Παπαδόπουλο έτσι όπως κάνατε», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Ο υπουργός Υγείας πάντως επέμεινε. Σχηματίζοντας την περιβόητη καρδιά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τα χέρια του, υποστήριξε σε έντονο ύφος πως «η κυρία της Αγάπης έχει έρθει εδώ μόνο για να είναι κατήγορος των άλλων. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγγνώμη από όσους κατηγορούσατε και αθωώθηκαν. Μιλήσατε για τον Παπασταύρου, θα έπρεπε να ανάψετε κερί στην εκκλησία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας για όλες τις συκοφαντίες εις βάρος του. Εάν είχατε ψυχή και δεν ήσασταν βρώμικη θα του ζητούσατε συγγνώμη», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.