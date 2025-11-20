Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: Βρείτε λίγη από την γενναιότητα του Καραναστάση μήπως ηρεμήσουμε

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου έξω από τη Βουλή μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του συντρόφου της και βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντή Καραναστάση, από το αξίωμα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε σε σχετική ανάρτησή του στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σύμφωνα με αυτό το λυρικό ξέσπασμα της κ. Κωνσταντοπούλου, η παραίτηση του κ. Καραναστάση είναι πράξη γενναιότητας ενός ανθρώπου που δεν άντεξε τη βρωμιά του συστήματος. Άρα, επαγωγικά, η ίδια και οι υπόλοιποι βουλευτές της Πλεύσης, που δεν παραιτούνται όπως αυτός ο "σπουδαίος”, "γενναίος” κ.λπ., είναι εκείνοι που ανέχονται τη βρωμιά και στερούνται της δικής του ακεραιότητας».

Μάλιστα, ο υπουργός με εμφανώς καυστικό τρόπο προέτρεψε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να δείξει την ίδια «γενναιότητα» με τον σύντροφό της και να ακολουθήσει το παράδειγμά του.

«Υγ. Κυρία Πρόεδρε, αφού τον θαυμάζετε τόσο για την «γενναιότητα» του που παραιτήθηκε, δεν βρίσκετε και εσείς λίγη από την "γενναιότητα" του μήπως και ηρεμήσει λίγο το Κοινοβούλιο;», έγραψε.