«Διαμαντή θα τον αλλάξουμε τον κόσμο» - Ο αποχαιρετισμός της Ζωής στον Καραναστάση

Με μια δεκάλεπτη «κατάθεση» εκτίμησης και ευγνωμοσύνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχαιρέτησε το σύντροφό της στη ζωή και το κόμμα Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος νωρίς το πρωί παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, μια απόφαση η οποία αιφνιδίασε πολλούς, μιας και όπως ψιθυρίζεται στους διαδρόμους έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία ακόμη και εντός της Πλεύσης Ελευθερίας.



Με μακροσκελή δήλωσή της στις κάμερες έξω από τη Βουλή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την «ανεκτίμητη προσφορά» του στην Πλεύση Ελευθερίας, πλέκοντας το εγκώμιό του και εκτιμώντας πως φεύγει νικητής, καθώς «νίκησε το βούρκο».



«Κάποιοι γαντζώνονται σε αξιώματα και προνόμια, αλλά ο Διαμαντής επέλεξε να μείνει πιστός στις ιδέες του, αποδεικνύοντας τι θα πει καθαρότητα και ακεραιότητα», ανέφερε, λέγοντας μάλιστα, απευθυνόμενη στον μέχρι πρότινος βουλευτή της: «Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ήδη τον άλλαξες, άλλαξες το παράδειγμα. Μια μέρα η Βουλή θα είναι καθαρή».

Πότε ελήφθη η απόφαση για τους χωριστούς δρόμους

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Διαμαντής Καραναστάσης πήρε αυτή την «βαθιά πολιτική απόφαση» πριν από την πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος του κόμματος, την οποία ο ίδιος εμπνεύστηκε.



«Αφήνει το αξίωμα μετά από μια ιστορική νίκη, την εκδήλωση που εμπνεύστηκε και σχεδίασε για το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας φέρνοντας τη τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ανθρώπου», ανέφερε και μίλησε για έναν άνθρωπο «σπάνιο», «αδάμαστο» ο οποίος κατέγραψε μια «λαμπρή πορεία».



«Η εκδήλωση ήταν το τελευταίο του δώρο. Χάνουμε από την πρώτη γραμμή της μάχης τον πιο πολύτιμο πυλώνα», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.