Χαμός στα social με τα πολλά AI πρόσωπα της Ζωής Κωνσταντοπούλου - «Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα»

Σε μία παράτολμη κίνηση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας το βράδυ της Δευτέρας (10/11).

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και καθώς η ίδια βρισκόταν στο βήμα, κατά διαστήματα μαζί με άλλους ομιλητές, «βοηθός» της στην παρουσίαση του προγράμματος ήταν ένα avatar τεχνητής νοημοσύνης, ένα ολόγραμμα του εαυτού της, που εμφανιζόταν στην οθόνη από πίσω της.

Η ψηφιακή «Ζωή», όπως την αποκάλεσε εξαρχής η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «έπαιρνε το λόγο» για να χαιρετήσει το κοινό και να κάνει εισαγωγή στις διάφορες θεματικές ενότητες του προγράμματος, ενώ άλλαζε και μορφή ανάλογα με τη θεματική.

Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Έτσι, είδαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αγρότισσα, γιατρό, εργαζόμενη σε σιδηρουργείο, ηθοποιό να υποδύεται την αρχαία Ελληνίδα, ακόμα και... μικρή μαθήτρια στα θρανία.

Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Φωτό: ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Φωτό: Facebook/Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φαινόταν κατενθουσιασμένη με το εγχείρημα, το ίδιο και ο Διαμαντής Καραναστάσης που φέρεται να συνέβαλε στην υλοποίηση αυτής της παράξενης ιδέας.

Το σίγουρο όμως είναι ότι μίας τέτοιας μορφής χρήση της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε εκδήλωση πολιτικού κόμματος στην Ελλάδα, προκαλώντας έναν καταιγισμό σχολίων και αντιδράσεων στη δημόσια σφαίρα και τα social media.

Κάποιοι έκαναν λόγο για πρωτότυπο εγχείρημα και έξυπνη ιδέα, άλλοι πάλι «είδαν» σε αυτό εγωκεντρισμό από πλευράς της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και κιτς AI αισθητική. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα κοινωνικά δίκτυα «πήραν φωτιά».

Αυτό και αν είναι μονοπρόσωπο κόμμα και γελοίο

Η Κωνσταντοπούλου εργάτης, αγρότης, ελασματουργος, πυροσβέστης, αστυνόμος, πρωθυπουργός, βουλευτής, δικαστής κλπ

😂😂😂😂 pic.twitter.com/7I88mt65JH — ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ 2 (@1rKk4FqalHBkbmz) November 11, 2025

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα ήταν αρνητικά, δεν υπάρχει άνθρωπος που παρακολουθεί έστω λίγο την επικαιρότητα και δεν αντέδρασε στο AI «σόου» της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ενώ πιθανότατα ξαφνιάστηκαν και όσοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Επομένως, στο βαθμό που η δημοσιότητα ήταν στους στόχους της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της ομάδας της, μέσα από αυτό το AI «πανηγύρι», μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκε με το παραπάνω.