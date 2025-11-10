Η Ζωή πυροσβέστης, καπετάνιος, δικαστής - Επική παρουσίαση προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας

Αυτή η παρουσίαση προγράμματος ήταν διαφορετική από κάθε άλλη παρουσίαση προγράμματος οποιουδήποτε κόμματος. Ήταν μια παρουσίαση... σόου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μεταμορφώνεται από μαθήτρια, μέχρι αγρότισσα, δασκάλα, καπετάνιος, εργάτρια.

Στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» - με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης - άλλαξε πολλούς ρόλους, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του κόμματός της, κυρίαρχο σύνθημα του οποίου είναι «Ο άνθρωπος μπροστά».

Eurokinissi

Στη γιγαντοοθόνη εμφανίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα θρανία, ως μικρή μαθήτρια, «ντύθηκε» πυροσβέστης, δασκάλα, αθλήτρια, καπετάνιος, εργάτρια, αγρότισσα, μάνα σε παιδική χαρά, γιατρός...

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ένα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: «Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό».

Η Ζωή δικαστής (Eurokinissi)

«Γι' αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη. Μια κυψέλη ανθρώπων δουλεύουν για να καταρτίσουν κάθε επί μέρους πρόταση. Αυτό που κάνουμε σήμερα γράφει ιστορία. Από αύριο το πρόγραμμά μας θα ζυμώνεται με τον κόσμο».

Η Ζωή καπετάνιος (Intime)

Οι ενότητες του προγράμματος

Οικονομία - Χρέος

Ειδικό θέμα : Δημογραφικό

Περιβάλλον - Ενέργεια - Νερό

Ειδική ενότητα: Δικαιώματα των ζώων

Πολιτική Προστασία - Δασοπροστασία-Διάσωση - Προστασία Ανθρώπινης Ζωής

Παραγωγική δραστηριότητα

Αγροτική ανάπτυξη - Τοπικές οικονομίες - Πρωτογενής τομέας

Εργασία - Προστασία εργαζομένων

Υγεία

Στέγη - Πλειστηριασμοί - Νεολαία

Παιδεία

Αθλητισμός

Εξωτερική πολιτική - Ειρήνη - Διεθνείς Οργανισμοί

Αυτοδιοίκηση - Κοινοτισμός - Αποκέντρωση - Νησιωτικότητα

Δημοσιογραφία - Ενημέρωση - Ελευθερία του Τύπου

Τέχνες - Πολιτισμός

Γυναίκες - Ισότητα - Ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ζωή αθλήτρια (Intime)

Παράλληλα, το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας περιλαμβάνει και τα εξής ειδικά θέματα:

Νέο εκλογικό σύστημα

Γλυπτά Παρθενώνα

Γερμανικές οφειλές

Διασπορά

Οδική ασφάλεια

Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους

Η Ζωή γιατρός (Intime)

«Η κοινωνία στο επίκεντρο»

Η Πλεύση Ελευθερίας υπογραμμίζει τα εξής σχετικά με το πρόγραμμά της: «Είναι ένα πρόγραμμα που θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο δημόσιας γνώσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, ακόμη και όταν, πολύ περισσότερο όταν, η κοινωνία μας, εσύ, εσείς, μας εμπιστευτείτε την ευθύνη να το εφαρμόσουμε. Και τότε ακόμη, πολύ περισσότερο τότε, θα είμαστε σε σχέση ανοιχτής επικοινωνίας, διαβούλευσης, ανταλλαγής, συνεργασίας και συμμετοχής.

Η Ζωή στο εργοστάσιο (Intime)

Το πρόγραμμα αυτό το εκπονούμε και το φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η πρόθεσή μας και η δέσμευσή μας είναι το πρόγραμμά μας να το εφαρμόσουμε στα αλήθεια. Και για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι ο κόσμος, η κοινωνία, να το γνωρίζει, να το αγκαλιάσει, να το στηρίξει και, σε πολλά πεδία κοινωνικής και συλλογικής συμμετοχής, να το εμπλουτίσει, να το βελτιώσει, να το ενσαρκώσει, να το χρηματοδοτήσει, να το υπερασπιστεί. Το πρόγραμμά μας, που είναι ανοιχτό, ζωντανό, συμμετοχικό και εξελισσόμενο, φέρνει τον άνθρωπο μπροστά και την κοινωνία στο επίκεντρο».

Η Ζωή πυροσβέστης (Intime)

Σκοπός του προγράμματος, όπως αναφέρει το κόμμα, είναι:

Να φέρει την κοινωνία ξανά μπροστά

Να χτίσει μια ουσιαστική δημοκρατία, με συμμετοχή των ανθρώπων στα κοινά, με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία, ισονομία, κατάργηση κάθε είδους προνομίων, ασυλιών και ειδικής μεταχείρισης

Να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, με ισότητα και ελευθερία

Να απαλλάξει τη χώρα και τους πολίτες της από τα παράνομα χρέη και να φέρει κοινωνική δικαιοσύνη

Να προστατεύσει τους ανθρώπους, την αξιοπρέπειά τους, την πλήρη πρόσβαση στη στέγη, στα βιοτικά αγαθά, στην παιδεία, την υγεία, την εργασία, τον πολιτισμό

Να στηρίξει τη νέα γενιά και να ανοίξει χώρο ύπαρξης και δρόμους πρωτοβουλίας και χειραφέτησης για τους νέους και τις νέες στη χώρα

Να ενθαρρύνει τη δημιουργία, τη διανόηση, τη σκέψη

Να δώσει στον πολιτισμό την θέση και το περιεχόμενο που αξίζει, να προάγει τις τέχνες

Να προστατεύσει την πατρίδα, τον πλούτο της και τα δημόσια αγαθά

Να προωθήσει την ειρήνη και την ευημερία των λαών

Να προασπίσει το περιβάλλον και τη φύση

Να προστατεύσει τα ζώα και όλα τα έμβια όντα

Να απελευθερώσει ουσιαστικά την ενημέρωση και την πρόσβαση των ανθρώπων στην πληροφορία

Να στηρίξει έμπρακτα τους ανθρώπους στις πόλεις, στα χωριά, στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια

Να ενδυναμώσει ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή, τη διατροφική αυτάρκεια και τις προοπτικές της κοινωνίας

Να χτίσει ένα πραγματικό κοινωνικό κράτος δικαίου για όλες και όλους

Να μεριμνήσει για τις γενιές που μεγαλώνουν και να τους εξασφαλίσει αξιοβίωτες συνθήκες, αξιοπρεπή σύνταξη και πλήρη κοινωνική πρόνοια - μέριμνα

Να φροντίσει για τα δικαιώματα των πιο ευάλωτων ανθρώπων, για την πλήρη συμπερίληψή τους και την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή

Να θωρακίσει τα παιδιά και τις επόμενες γενιές, εξασφαλίζοντάς τους μια ζωή με ασφάλεια, μια ζωή χωρίς χρέος, με παιδεία και πολιτισμό αντάξιο της συλλογικής κληρονομιάς, με επιλογές, δυνατότητες. Ελευθερία.

Τέλος, το κόμμα επισημαίνει ότι η «η αρχή της δημόσιας λογοδοσίας διέπει συνολικά την δράση μας σε όλη την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Η ίδια αρχή θα διέπει τη δράση μας και από κυβερνητική θέση».