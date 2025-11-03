Δημοσκόπηση ALCO: 11,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ – Αύξηση των αναποφάσιστων

Ενδιαφέροντα ευρήματα από την δημοσκόπηση της ALCO για τον Alpha, καθώς καταγράφεται σταθερό προβάδισμα 11,6 μονάδων για τη ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα και σημαντική άνοδος των αναποφάσιστων.

Ειδικότερα, χωρίς να κάνει εκτίμηση ψήφου, η εταιρεία κατέγραψε προβάδισμα 11,6 μονάδων για το κυβερνών κόμμα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων.

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,3% από 24% τον περασμένο μήνα και το ΠΑΣΟΚ στο 11,7% από 11,5%. Πτώση 1,2 μονάδων καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5%, ενώ νέες απώλειες εμφανίζει η Πλεύση Ελευθερίας που ανέρχεται στο 6,4%.

Το ΚΚΕ στο 7,1%, ενώ η Ελληνική Λύση πέφτει στο 8,9%.

Ωστόσο, αυτό που κυριαρχεί στη μέτρηση είναι η σημαντική αύξηση των αναποφάσιστων, που - σύμφωνα με τα στοιχεία της ALCO - προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Κεντροδεξιάς και του Κέντρου.

Μετρήθηκαν στο 21,5% του συνόλου, με σημαντική αύξηση 2,5 μονάδων μέσα σε έναν μήνα, ενώ στο διάστημ Ιανουάριος-Νοέμβριος η «δεξαμενή» των αναποφάσιστων ανέβηκε από το 11,9% στο 21,5% των ερωτηθέντων.