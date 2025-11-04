Χάρης Δούκας: «Έξι προτάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ – Σύγκρουση με ΝΔ και 4ήμερη εργασία»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παρεμβαίνει με κείμενο στην εσωκομματική συζήτηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, θέτοντας έξι βασικά σημεία που, κατά τη γνώμη του, μπορούν να οδηγήσουν το κόμμα όπως υποστηρίζει στην «πρώτη θέση» και στην Πολιτική Αλλαγή.

Το κείμενο, που κατατέθηκε λόγω της απουσίας του από τη Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ (είναι στο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή), εστιάζει στην ουσία της προοδευτικής διακυβέρνησης και στην ανάγκη για σαφείς διαχωριστικές γραμμές.

Προοδευτική διακυβέρνηση: Φορολόγηση πλούτου και 4ήμερη εργασία

Ο Χάρης Δούκας ζητά το ΠΑΣΟΚ να επιλέξει «τομές και συγκρούσεις» με ό,τι κρατά τη χώρα καθηλωμένη, με πρώτο στόχο την ακρίβεια.

Φορολογικό: Προτείνει πρωτοβουλία για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου , καθώς «δεν μπορεί να επιβαρύνονται μονόπλευρα οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και οι φοροαπαλλαγές των πιο ισχυρών να είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη».

Άρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία

Ο κ. Δούκας θεωρεί αναγκαία τη στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

Σαφής Διαχωρισμός: Επισημαίνει ότι η συνύπαρξη στην κυβέρνηση την περασμένη δεκαετία δημιούργησε «αποϊδεολογικοποίηση και σύγχυση» και επιβάλλεται να υπάρξει σαφής πολιτική διαχωριστική γραμμή .

Ζητά στο επικείμενο Συνέδριο να αποφασιστεί συλλογικά και να ότι αποκλείεται . Πολιτική Αλλαγή: Καθιστά σαφές ότι η απαραίτητη Πολιτική Σταθερότητα προϋποθέτει σήμερα Πολιτική Αλλαγή με μια κυβέρνηση που θα έχει τη στήριξη της κοινωνίας.

Διάλογος με προοδευτικά κόμματα και ανοιχτό συνέδριο

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τονίζει ότι ο διάλογος με τα άλλα προοδευτικά κόμματα είναι στρατηγική επιλογή από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, πράγμα που δεν αντιστρατεύεται την αυτόνομη κάθοδο.