Ανδρουλάκης: Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, έκανα εκλογές με αυτονομία από τη διαπλοκή

Ενότητα και κοινό αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση και τα συμφέροντα ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, χωρίς να λείπουν και οι αιχμές προς το εσωτερικό, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη.



«Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο: Την Κυριακή το βράδυ να έχουμε υπηρετήσει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και του προοδευτικού κόσμου της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.



Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι «τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική», για να προσθέσει ότι «δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο».

Συνέδριο το πρώτο τρίμηνο του 2026



Το συνέδριο του κόμματος πρότεινε να διεξαχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 και όπως σημείωσε, πρέπει να είναι συνέδριο της κοινωνίας και βατήρας για τη μάχη των εκλογών.



Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης, σηκώνοντας το γάντι της εσωκομματικής κριτικής για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι «έκανε πολλές εκλογές με λίγα όπλα, ισχυρούς αντιπάλους και αυτονομία από τη διαπλοκή» και συμπλήρωσε: «Γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου. Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ' τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται. Προτείνει και επιτίθεται χωρίς απολογία".

Τα βέλη του Νίκου Ανδρουλάκη εκτοξεύτηκαν και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο επιχείρησε να ταυτίσει με παιχνίδια παρασκηνίου, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι παρά τις προσδοκίες που επιχείρησαν να καλλιεργήσουν κάποιοι δεν προέκυψε κάτι θεαματικό ως προς τις ανακοινώσεις. "Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι «έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση». Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; «Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο»; Οι ίδιοι που ήταν, είναι", κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.







