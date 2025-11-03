Να κληθούν οι αρμόδιοι φορείς στην κρίσιμη συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ ζητά το ΠΑΣΟΚ

Τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στην κρίσιμη συνεδρίαση για το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ζητά το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη και πιο ουσιαστική ενημέρωση.

Παραμονές της συνεδρίασης, με αίτημά τους προς τους προέδρους των συναρμόδιων επιτροπών, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητούν την κλήση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Όπως τονίζεται στη σχετική επιστολή, η παρουσία των παραπάνω φορέων είναι απαραίτητη, ώστε τα μέλη των επιτροπών να ενημερωθούν για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος ταχυδρομικών καταστημάτων, τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική συνοχή.

Να παραστεί ο Κωστής Χατζηδάκης ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε αίτημα παρουσίας του Κωστή Χατζηδάκη στην επίμαχη συνεδρίαση. Επικαλούμενη δημοσίευμα του Τύπου, η Κουμουνδούρου ρωτά εάν «γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων», καθώς και εάν «γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες».